Verkaufsexperten schlagen Alarm: Unternehmen "verschenken" jedes Jahr Millionen-Umsätze

Wie wichtig ist die Offline-Beratung in Zeiten des Online-Business?

Wien/Klosterneuburg (OTS) - Die beiden Verkaufsexperten Gerhard Feiler und Gernot Krickl von wir-sind-verkauf.com erleben täglich, dass viele Verkaufschancen kurz vor dem Abschluss einfach "liegen" gelassen werden. Der Ball liegt am Elfmeterpunkt, aber oftmals tritt der Schütze nicht einmal mehr an. Glaubenssätze wie "...der Kunde kauft ja ohnehin im Internet..." oder "...unsere Produkte sind zu teuer..." behindern die Kundenbetreuer bei der Beratung bzw. beim Verkauf. Das wird von den Unternehmen oft stark unterschätzt und führt zu Frustration im Vertrieb.

Trotz fortschreitender Digitalisierung gibt es allerdings noch immer viele menschliche Gründe, weshalb die Kunden eine „offline-Unterstützung“ von Verkäufern wünschen und letztendlich auch schätzen.

Methoden bzw. Vorgehensweisen, die einerseits Verkaufstechniken und andererseits die Haltung und Einstellung im Verkauf berücksichtigen, sind oftmals der Schlüssel zu mehr Freude am Verkauf und starken Umsatzsteigerungen.

Die Autoren beschreiben in ihrem Buch "Wir sind Verkauf!", erschienen im Verlag Springer Gabler, viele ihrer unzähligen Erfahrungen in Anekdoten aus der Praxis und räumen mit vorherrschenden Vorurteilen im Verkauf auf. Die Leser erkennen, dass es mit der richtigen Kombination aus positiver Haltung und erprobten Verkaufstechniken möglich wird, den persönlichen Stil im Verkauf so anzureichern, um rasch noch erfolgreicher zu werden.

Gerhard Feiler und Gernot Krickl sind Experten für Verkauf und verkaufsorientierte Unternehmensführung. In mehr als 20 Jahren haben sie Menschen und Unternehmen in unterschiedlichen Branchen bei der Weiterentwicklung ihrer Verkaufskompetenz begleitet. Von ihren Kunden werden sie besonders für ihre Expertise auf den Gebieten Neukundengewinnung, Ertragssteigerung und Digitalisierung als Herausforderung für den Verkauf geschätzt.

