Iulius Mall ist neuer Gutscheinpartner der Cashback World

Graz (OTS) - IULIUS, der Betreiber einiger der größten Einkaufszentren in Rumänien, ist ab sofort Gutscheinpartner der Cashback World. Die internationale Shopping Community baut damit die Einkaufsmöglichkeiten für ihre Mitglieder weiter aus.

Seit Ende Juni können Cashback World Mitglieder die attraktiven Einkaufsvorteile der Shopping Community bei allen vier Iulius Malls in Timișoara, Cluj-Napoca, Iași und Suceava sowie in der Palas Mall in Iași nutzen: Kunden, die direkt bei den Info-Points in den Einkaufszentren Gutscheine der Iulius Malls und Palas Mall kaufen, erhalten 2% Cashback und 1 Shopping Point pro 100 Euro Einkauf.

„IULIUS hat moderne und vielseitige Einkaufszentren geschaffen, die ihren Besuchern alles bieten, was das Shopper-Herz begehrt. Daher freuen wir uns sehr, unseren Mitgliedern einen so namhaften neuen Partner präsentieren zu können“ , freut sich Dragos Bunescu, Geschäftsführer von myWorld Retail Services SRL, dem Betreiber der Cashback World in Rumänien.

Über IULIUS

Das 1991 gegründete Unternehmen ist der einzige Entwickler und Betreiber von „Mixed Use“-Projekten in Rumänien. Das operative Portfolio umfasst dabei eine Gesamtverkaufsfläche von mehr als 260.000 Quadratmetern sowie 120.000 Quadratmeter Bürofläche. Das Unternehmen hat ein landesweites Netzwerk von Iulius Malls aufgebaut, zu dem derzeit die vier regionalen Einkaufszentren in Timișoara, Cluj-Napoca, Iași und Suceava sowie das urbane „Mixed Use“-Projekt Palas Iași gehören. Mit mehr als 66 Millionen Besuchern pro Jahr ist IULIUS Marktführer im regionalen Bereich. Zurzeit arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung des Openville-Projekts in der Nähe der Iulius Mall in Timișoara. Dabei handelt es sich um das zweite „Mixed Use“-Projekt von IULIUS. Openville wird das größte Business-, Verkaufs- und Entertainmentcenter im Westen Rumäniens werden.

Über die Cashback World

Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 9,5 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 90.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf www.cashbackworld.com.

