AK YOUNG: Mega-Party! 3.000 Eventgäste bei Splash Hard 2018

Headliner MÖWE, Austroband Flowrag, Live-Acts, Sport-Action & Fun am Ratzersdofer See in St. Pölten

St. Pölten (OTS) - High five! Splash Hard feierte den 5. Geburtstag und 3.000 BesucherInnen sportelten, groovten und chillten beim legendären Sommer-Open-Air am Ratzersdofer See in St. Pölten. Spider Rock/Flying Fox, coole Trendsport-Angebote, Live-Acts und die Headliner MÖWE und Flowrag sorgten dieses Jahr für ein spannendes Event-Programm bei Splash Hard.

Für AK Niederösterreich Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser, dem Initiator von AK YOUNG in Niederösterreich, eine schöne Bestätigung: "Wir freuen uns, dass die Jugendmarke AK YOUNG so gut bei den Jugendlichen angenommen wird. Splash Hard ist mittlerweile ein Fixtermin im Partykalender der jungen Menschen. Der Mix aus Spaß, Sport-Action, Information und guter Musik überzeugt. Die Jugendlichen wissen genau was sie wollen und wir stehen ihnen als starker und verlässlicher Partner zur Seite", so Wieser.

Für AK Niederösterreich-Direktorin Mag. Bettina Heise zeigt der Erfolg der Jugendmarke AK YOUNG die Wertschätzung der jungen Menschen für das vielfältige Service-Angebot der Arbeiterkammer.

Unter den Eventgästen bei Splash Hard 2018: Die Ski-Stars Kathi Gallhuber, Christoph Krenn und Marc Digruber, Landtags-Abgeordneter René Pfister, ÖGJ-Vorsitzende Susanne Hofer und AK Niederösterreich-Vizepräsidentin Gerda Schilcher.



… und ACTION!

Den Event-BesucherInnen wurde jede Menge Action geboten. Sportbegeisterte konnten Fun-Sportarten wie Parkour, Micro-Soccer, Slackline und Stand-up Paddling kostenlos ausprobieren. Fly high! Als besonderes Highlight wurde dieses Jahr erstmalig die Trendsportart Flying Fox/Spider Rock angeboten - Höhenflüge und spektakuläre Aussichten garantiert. Und für alle, die es etwas ruhiger angehen wollten, war der See eine einzige Chill-out-Area.

Jede Menge Kampfgeist wurde beim Beachvolleyball-Turnier gezeigt. Das Team Schlechtschmetterfront „baggerte“ sich mit vollem Körpereinsatz und trotz zeitweiliger Schlechtwetterfront zum Sieg.



We play good music

Live Music-Acts von Paul & Peter, James Illusion und RAYS sorgten untertags für den richtigen Sound am See. Die angesagte Austroband Flowrag – sie waren schon 2017 bei Splash Hard - eröffnete um 20.00 Uhr das Abendprogramm. Neben neuen Songs durften auch die Ohrwürmer „Helden“ und „Dann kommt die Musik“ nicht fehlen. Summerfeeling pur & good vibes! Um 21.20 Uhr betraten die Amadeus-Preisträger MÖWE die Bühne und brachten mit den Ohrwürmern „Skyline“, „This one is for you“, „Who's to blame“ und „Lovers Friends“ Ibiza Flair an den Ratzersdorfer See. Anschließend konnten die Eventgäste bei der After-Show-Party im Infinity Club in St. Pölten weiterfeiern. Ein Gratis-Shuttle brachte die BesucherInnen sicher zum Event und retour.

