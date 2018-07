Hagelversicherung: Hagelunwetter hinterlässt Spur der Verwüstung

1 Million Euro Gesamtschaden in der steirischen Landwirtschaft

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 15. Juli 2018): Wolkenbruchartige Regenfälle verbunden mit Hagel zogen gestern eine Spur der Verwüstung über den steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. „Auf einer Agrarfläche von rund 3.000 Hektar sind schwere Schäden an Acker-, Obst-, Weinkulturen und Grünland entstanden. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beträgt mehr als 1 Million Euro“, so der zuständige Landesleiter, Ing. Josef Kurz, nach einer ersten Schadensaufnahme.

Betroffene Landwirte melden ihre Schäden am einfachsten online unter www.hagel.at.

