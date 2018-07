ÖSTERREICH: Asyl-Anträge um 44% gesunken

7.098 Menschen stellen im 1. Halbjahr Asyl-Antrag - Meiste Anträge von Syrern

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Sonntagsausgabe berichtet, ist die Zahl der Asyl-Antärge in Österreich deutlich zurückgegangen. Das geht aus den Halbjahres-Zahlen des Innenministeriums hervor, die ÖSTERREICH vorliegen.

7.098 Menschen stellten zwischen Anfang Jänner und Ende Juni einen Asyl-Antrag in Österreich. Das sind 44 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, da waren es 12.673.

Die meisten Anträge wurden im 1. Halbjahr bei weitem von Syrern gestellt (1.829). Gefolgt von Afghanen (1.062) und Iranern (490).

In den vergangenen sechs Monaten wurden knapp 29.000 Enscheidungen über Asylanträge gefällt. Weit mehr als die Hälfte, konkret 16.544, fielen rechtskräftig negativ aus.

„Dass die Zahl der Asylanträge weiter sinkt, ist noch lange kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Wir beobachten in den vergangenen Monaten auf dem Westbalkan in einzelnen Ländern einen deutlichen Anstieg bei den illegalen Grenzübertritten“, so FPÖ-Innenminister Herbert Kickl gegenüber ÖSTERREICH.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at