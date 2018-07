Wien-Neubau: Autoeinbruch

Wien (OTS) - Am 14. Juli 2018 um 08:05 Uhr verständigte ein 61-jähriger Zeuge die Polizei, weil er einen Mann am Lerchenfelder Gürtel dabei beobachtete hatte, wie dieser in ein Auto einzubrechen versuchte. Polizisten konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort anhalten und festnehmen. Er hatte mit einem Stein die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen, um das im Fußraum liegende Navigationsgerät zu stehlen. Zuvor hatte er laut Zeugenaussage bereits mehrere andere parkende Fahrzeuge begutachtet. Ein Journalstaatsanwalt verfügte die Einlieferung in die Untersuchungshaft.

