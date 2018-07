Wien-Alsergrund: Buntes Programm beim Wiener Ferienspiel

Wien (OTS) - Am 14.07.2018 von 13:00 bis 18:00 Uhr fand in der Rossauer Kaserne das Wiener Ferienspiel statt, das von rund 550 Besuchern, darunter 200 Kindern, besucht wurde. Die jungen Polizeifans konnten unter anderem „Gustav, den sprechenden Funkwagen“ und interessante Vorstellungen der WEGA bewundern. Außerdem gab es ein buntes Programm rund um die Themen Kinderpolizei und Verkehrserziehung. Polizeiautos und Polizeimotorräder konnten bewundert und von den Besuchern aus nächster Nähe besichtigt werden. Als Höhepunkt gab es eine Seiltechnikvorführung. Danach konnten die Kinder unter fachkundiger Anleitung von WEGA-Beamten ihre Kletterkünste am Übungsturm unter Beweis stellen.

