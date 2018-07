Wien-Floridsdorf: Lebensrettung

Wien (OTS) - Am 01. Juli 2018 um 00:20 Uhr wurde der Streifenwagen der Polizeiinspektion Ziegelofenweg wegen einer reglosen Person zu einem Einsatz in die Brünner Straße gerufen. Im Innenhof einer Wohnhausanlage fanden die Polizisten einen 43-jährigen Mann vor, bei dem keine Vitalfunktionen – weder Puls, noch Atmung – festgestellt werden konnten. Sofort begannen die Beamten mit der Herzdruckmassage und legten den Defibrillator an. Insgesamt vier Mal begann der Mann wieder selbstständig zu atmen, wobei die Atmung jeweils kurz danach wieder aussetzte und die Reanimation fortgesetzt werden musste. Erst nach dem fünften Wiederbelebungsversuch atmete der 43-Jährige selbstständig weiter und es konnte ein regelmäßiger Pulsschlag wahrgenommen werden. Von der Berufsrettung wurde der Patient daraufhin mit Sauerstoff versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte der Mann mittlerweile wieder verlassen.

Foto der beiden Lebensretter – Bezirksinspektor Albert D. und Inspektor Alexander S. – zur honorarfreien redaktionellen Verwendung. Fotocredit: LPD Wien.

