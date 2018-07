ORF SPORT + mit der Dokumentation „Immer wieder Cordoba? Ein Mythos wird 40 Jahre alt“

Am 16. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 16. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Dokumentation „Immer wieder Cordoba? Ein Mythos wird 40 Jahre alt“ um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Spiel um Platz 3 bei der FIFA Fußball-WM 2018 um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte von der X-Bow-Battle 2018 am Slovakiaring um 22.15 Uhr und vom UCI Mountainbike-Weltcup DHI Leogang 2018 um 22.30 Uhr.

In der ORF-Dokumentation „Immer wieder Cordoba?“ zeichnet Sports-Media-Austria-Journalistenpreisträger Martin Unger nach, was 1978 in Cordoba passiert ist und hat auch die WM-Stätten besucht. Protagonisten von damals geben Anekdoten zum Besten, und Hans Krankl erklärt Schülern von heute in deren Klasse, was Cordoba war und ist. Es kommen aber auch (junge) Fans zu Wort, die etwa beim 2:1-Sieg in Klagenfurt mit Cordoba-T-Shirts im Stadion waren.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

