Volkshilfe Arena Open Air mit Calexico

Nacht gegen Armut am 19. Juli, mit Erwin&Edwin und Calexico

Wien (OTS) - Die amerikanische Band Calexico wird mit ihrer großen Besetzung mit bis zu neun Gitarren und einem riesigen Instrumentarium eine dichte, Völker und Menschen verbindende Atmosphäre in die Wiener Arena zaubern. Als Support sind Erwin & Edwin dabei – vier Musiker mit einer Mission: Funky Brass- und Elektronik-Klänge verschiedenster Art zu vereinen, um damit das Publikum zum Tanzen und Toben zu bringen! Mari Lang wird den Abend moderieren.

Datum & Ort: 19. Juli 2018, Arena Wien, Baumgasse 80, 1030 Wien

Spendentickets sind unter www.musicticket.at und www.oeticket.com sowie in allen oeticket.com-Vorverkaufsstellen und europaweit über das Eventim-Vertriebsnetz verfügbar.

Die „Nacht gegen Armut“ ist bei der Volkshilfe zur erfolgreichen Tradition geworden, sagt Direktor Erich Fenninger: „Wir setzen jährlich ein starkes Zeichen für Gerechtigkeit und Inklusion. Das ist auch 2018 wieder dringend notwendig – denn von Armut gefährdet sind in Österreich immer noch 324.000 Kinder und Jugendliche. Mit unserem Benefizkonzert geben wir ein klares Statement ab: Das muss sich ändern.“

Die Nacht gegen Armut ist Teil der Spendenaktivitäten gegen Armut in Österreich. Mit dem Reinerlös unterstützt die Volkshilfe Menschen in Österreich, die in akuter Armut leben müssen.

