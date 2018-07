Sobotka zu Nöstlinger: "Bedeutende Schriftstellerin hat uns verlassen"

Nationalratspräsident würdigt Lebenswerk Nöstlingers und unterstreicht gesellschaftliche Bedeutung ihrer Werke

Wien (PK) - "Eine bedeutende Schriftstellerin ist von uns gegangen. Die Art und Weise, wie Christine Nöstlinger Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens humorvoll in ihre Geschichten einfließen hat lassen, ist unerreicht und wird jeder Leserin und jedem Leser einprägsam in Erinnerung bleiben. Sie hatte die Gabe, sich buchstäblich in die Herzen der Kinder und Eltern zu schreiben. In der Gewissheit, dass ihr Lebenswerk weit über ihren Tod hinaus Bestand haben wird, möchte ich den Hinterbliebenen an dieser Stelle meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen", so Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. (Schluss) red

