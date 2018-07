Korrektur zur OTS 0101: Kaup-Hasler gratuliert Schleinzer zur Nominierung in San Sebastian

Wien (OTS) - Korrektur im 1. Absatz: Der Film von Markus Schleinzer heißt richtigerweise 'Angelo'.

„Mit 'Angelo' legt Markus Schleinzer seinen zweiten abendfüllenden Spielfilm vor, mit dem er es – nach 'Michael' – wieder in den Wettbewerb eines A-Festivals geschafft hat“, gratuliert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dem Regisseur und dessen Crew zur Nominierung im Wettbewerb von San Sebastian. „Für seinen zweiten großen Film hat Schleinzer erneut einen interessanten Stoff gewählt:'Angelo' ist die Geschichte einer erstaunlichen Karriere in einer vermeintlich aufgeklärten Zeit. Eine Geschichte über das Anders-Sein, über Identitätssuche und Emanzipation und schlägt damit auch eine Brücke in die Gegenwart. Schleinzer arbeitet dabei mit einem künstlerisch aufregenden und spannenden Ensemble zusammen.

Ich freue mich, dass dieser Film auch mit Unterstützung des Filmfonds Wien realisiert werden konnte und halte beide Daumen für den Wettbewerb im September“, schließt Veronica Kaup-Hasler.

