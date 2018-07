AVISO: Bürgermeister Ludwig und WKW-Präsident Ruck unterzeichnen „Zukunftsvereinbarung für Wien“

PK am 16.7.2018 – Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien arbeiten gemeinsam für erfolgreichen Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensstandort

Wien (OTS/RK) - Gegenseitiger Respekt und konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Wienerinnen und Wiener sind die Schlüsselfaktoren für sozialen Frieden, Wachstum und Wohlstand in unserer Bundeshauptstadt. Unternehmerische Chancen, fairer Wettbewerb, gute Arbeitsbedingungen und Konsumentenschutz sollen nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sind vielmehr Voraussetzung für eine vielversprechende Zukunft. In diesem Sinne unterzeichnen Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck am Montag, 16. Juli 2018, eine „Zukunftsvereinbarung für Wien“ – und skizzieren den gemeinsamen Weg für einen erfolgreichen Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensstandort. Dazu laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Der Termin findet um 10 Uhr im Roten Salon des Wiener Rathauses statt.

Bürgermeister Michael Ludwig und WKW-Präsident Walter Ruck

unterzeichnen „Zukunftsvereinbarung für Wien“



Datum: 16.7.2018, um 10:00 Uhr



Ort:

Rathaus Roter Salon

Friedrich-Schmidt-Platz, 1010 Wien



