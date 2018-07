ORF SPORT + mit Freundschaftsspiel SK Rapid Wien – HSV

Weiters am 14. und 15. Juli: Formel-E-Rennen in New York

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 14. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-Freundschaftsspiel SK Rapid Wien – Hamburger SV um 19.00 Uhr und vom ersten Formel-E-Rennen in New York um 21.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der Österreich-Rundfahrt 2018 (8. Etappe Scheibbs – Wels) um 23.00 Uhr und von der World Enduro Super Series 2018 – Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble um 23.30 Uhr.

Die Live-Übertragung vom zweiten Formel-E-Rennen in New York um 20.30 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von den DTM-Rennen Zandvoort 2018 (Samstagsrennen um 19.00 Uhr, Sonntagsrennen um 22.00 Uhr) sowie das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 15. Juli.

Am 14. Juli empfängt der SK Rapid Wien den Hamburger SV zu einem Freundschaftsspiel im Allianz Stadion. Es ist für Rapid nicht nur das letzte Testspiel in der Vorbereitung, sondern auch ein Kräftemessen zweier echter Traditionsvereine – denn selbst nach dem erstmaligen Abstieg in die 2. Liga hat der HSV weiterhin eine riesige Strahlkraft in Deutschland. Kommentator ist Michael Roscher.

New York ist die letzte Station der Formel-E-Saison 2017/18. In der US-Metropole werden am 14. und 15. Juli zwei Rennen ausgetragen. Kommentator ist Christian Russegger.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 13. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at