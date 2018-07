SPÖ-Termine von 16. Juli bis 22. Juli 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 16. Juli 2018:

SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, Abgeordnete Petra Bayr nimmt am High Level Political Forum (HLPF) zu nachhaltiger Entwicklung in New York teil (12. bis 18. Juli).

DIENSTAG, 17. Juli 2018:

10.00 Uhr SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried und SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch nehmen im Vorfeld des informellen EU-Sozialministerrates, der am 19. und 20. Juli in Wien stattfindet, zum Thema „EU-Ratsvorsitz für Österreichs ArbeitnehmerInnen nutzen“ Stellung (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1. Stock, Heldenplatz, 1010 Wien).

MITTWOCH, 18. Juli 2018:

Gabriele Heinisch-Hosek auf Tour in Kärnten u.a. mit der SPÖ-Landesfrauenvorsitzenden Ana Blatnik, SPÖ-Landesfrauengeschäftsführerin Maria Rauch, SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzender Ulrike Nischelbitzer und SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Peter Gratzer. Auf dem Programm stehen:

11.00 Uhr: Empfang im Rathaus mit Vzbgm.in Heidi Penker,

Hauptplatz 20, 9853 Gmünd (bei Schlechtwetter in

der Galerie Gmünd)

11.30 Uhr: Straßenaktion „Nein zur 60-Stunden-Woche“ am Hauptplatz Gmünd

15.00 Uhr: Aktion „Alle Kinder sind gleich viel wert“ im Stadtparkcenter Spittal an der Drau

16.00 Uhr: Abschluss im Schloss Porcia, Burgplatz 1, 9800

Spittal an der Drau

DONNERSTAG, 19. Juli 2018:

17.00 Uhr SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender, LHStv. Franz Schnabl lädt zum SPÖ-Sommerfest im Schafferhofergarten mit SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Christian Kern ein (Schafferhofergarten, Alleegasse 22, 2620 Neunkirchen).

FREITAG, 20. Juli 2018:

14.30 Uhr Auf Einladung des Südtiroler Landeshauptmannes Arno Kompatscher hält SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern die Hauptrede bei der Versammlung der SVP (Südtiroler Volkspartei) (Tannerhof in Girlan/Eppan, Südtirol).

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Konferenz der ParlamentspräsidentInnen der deutschsprachigen Länder in Luxemburg teil (bis 21.7.).

