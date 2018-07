Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite Auslieferungen steigen im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent (FOTO)

- 3,8 Prozent Zuwachs in Westeuropa

- 8,0 Prozent Steigerung in Deutschland

Volkswagen Nutzfahrzeuge lieferte von Januar bis Juni weltweit 258.850 Fahrzeuge an Kunden aus. Das entspricht einem Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. In Westeuropa stiegen die Auslieferungen mit 179.800 Fahrzeugen um 3,8 Prozent.

Heinz-Jürgen Löw, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge für Vertrieb und Marketing: "Wir freuen uns, dass wir das Auslieferungsvolumen im ersten Halbjahr gegenüber dem bereits hohen Vorjahresniveau weiter steigern konnten. Besonders danken wir unseren Kunden für das Vertrauen in schwierigen Zeiten."

In Deutschland wurden 68.400 Fahrzeuge an Kunden übergeben (+8,0 Prozent). Auch in Spanien (+11,6 Prozent auf 8,500 Fahrzeuge), Großbritannien (+3,4 Prozent auf 24,500 Fahrzeuge) und Italien (+2,8 Prozent auf 6,600 Fahrzeuge) erzielte die Marke Zuwächse bei den Auslieferungen.

In Osteuropa wurden 20.500 Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspricht einem Plus von 6,7 Prozent.

Außerhalb Europas wurden in den Regionen Afrika (+29,0 Prozent auf 8.150 Fahrzeuge), Südamerika (+16,5 Prozent auf 22.600 Fahrzeuge) und Asien-Pazifik (+6,0 Prozent auf 13.300 Fahrzeuge) mehr Fahrzeuge abgesetzt.

Durch die jeweils schwierigen politischen Rahmenbedingungen sanken die Auslieferungen bis Ende Juni hingegen in Nahost (-20,5 Prozent auf 10.800 Fahrzeuge) sowie Mexico (-34,4 Prozent auf 3.600 Fahrzeuge).

Im Einzelmonat Juni lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge weltweit 49.200 Fahrzeuge aus. Das sind 9,0 Prozent mehr als im Juni 2017. Vor allem die Kundennachfragen in Westeuropa (+16,7 Prozent) und Osteuropa (+16,4 Prozent) trugen zu diesem guten Ergebnis bei.

Übersicht der weltweiten Auslieferungen im ersten Halbjahr nach Baureihen:

106.600 Fahrzeuge der T-Baureihe (105.100; +1,5 Prozent)

84.500 Fahrzeuge der Caddy-Baureihe (85.700; -1,5 Prozent)

41.000 Fahrzeuge der Amarok-Baureihe (37.700; +8,9 Prozent) 26.800 Fahrzeuge der Crafter-Baureihe (21.500; +24,5 Prozent)

