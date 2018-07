Naomie Harris eröffnet 007 ELEMENTS in Sölden/Österreich

SÖLDEN, ÖSTERREICH. 007 ELEMENTS, ein aufregend neues James Bond Erlebnis auf dem Gipfel des Gaislachkogls in Sölden, Österreich, ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich

Sölden (OTS) -

Spectre und Skyfall Schauspielerin eröffnet offiziell die neue 007 Kinoinstallation in Sölden

007 ELEMENTS mit Hauptaugenmerk auf Spectre feiert auch das Vermächtnis aller James Bond Filme

Für Besucher ist es die höchste Erlebniswelt dieser Art auf über 3.000 m Seehöhe

Die filmische Installation wurde offiziell von der Schauspielerin Naomie Harris, sie spielte die Rolle der Moneypenny (Spectre, Skyfall), und Bergbahnen Sölden Geschäftsführer Jakob Falkner eröffnet.

Harris kommentierte ihren ersten 007 ELEMENTS Besuch so: „Es ist wirklich fantastisch für mich heute bei der Eröffnung der brandneuen Ausstellung an so einem atemberaubenden Ort auf dem Gipfel des Gaislachkogls in Sölden zu sein."

Jakob Falkner sagte dazu: „Es war wunderbar zusammen mit Naomie diesen besonderen Tag hier zu feiern. Ich möchte EON Productions und MGM für die Hilfe und Unterstützung danken. Ein besonderer Dank gilt auch dem Architekten Johann Obermoser und seinem Team für die Planung und den Bau des perfekten Bergmuseums, ebenso Neal Callow, Tino Schaedler und dem Optimist Inc. Team - sie haben diese einzigartige Idee einer Bond Installation in die Tat umgesetzt - und unseren Partnern Jaguar Land Rover, OMEGA und Bogner."

„007 ELEMENTS ergänzt das breite Spektrum an Aktivitäten und macht Sölden und die umliegende Region Tirol zu einer der renommiertesten Ganzjahresdestinationen für Sport und Unterhaltung in den Alpen", berichtet Falkner.

Weltweit einzigartig

007 ELEMENTS ist die höchste Erlebniswelt dieser Art auf über 3.000 Metern Seehöhe und führt die Besucher auf eine wunderbare Reise durch insgesamt neun Galerien und zu einem Platz im Freien mit herrlichem Blick auf die Alpen. Die spannungsgeladenen Räume mit immersiver Geräuschkulisse zeigen alle Grundelemente, die einen klassischen James Bond Film ausmachen. Der Besucher wird direkt in die Welt von 007 versetzt und erfährt auch wie diese Welt entsteht. Der Bau der 1.300 Quadratmeter großen, permanenten Ausstellung begann im Mai 2017 und wurde knapp ein Jahr später abgeschlossen.

Besucher von 007 ELEMENTS können den original Land Rover Defender und Range Rover Sport SVR aus Spectre bestaunen und erfahren, wie die spannenden Actionsequenzen in Sölden gedreht wurden. Außerdem werden vier James Bond OMEGA Uhren gezeigt, darunter die Seamaster 300 aus Spectre, die Laseruhr aus „GoldenEye", die Seamaster Quartz aus „Der Morgen stirbt nie" und die Piton aus„ Die Welt ist nicht genug". Neben den stilvollen Uniformen, die Bogner für das 007 ELEMENTS Team entworfen hat, sind auch einige von Bonds Bogner Skianzügen mit Kultstatus zu sehen.

Michael G. Wilson und Barbara Broccoli von EON Productions erläuterten: „Wir sind wirklich stolz darauf mit Jakob Falkner zusammen zu arbeiten und unser neuestes Highlight 007 ELEMENTS auf dem Sölder Berggipfel zu eröffnen, wo wir Spectre gedreht haben. Architekt Johann Obermoser, Art Director Neal Callow und Tino Schaedler haben ein Bond Versteck geschaffen, das einem Ken Adam Set würdig ist: die Besucher tauchen sofort in die Filmwelt von 007 ein."

007 ELEMENTS erreicht man im Urlaubsort Sölden mit der Gaislachkoglbahn. Täglich in Betrieb von 09:00 bis 15:30 Uhr, Tickets sind online oder an den Kassen der Bergbahnen Sölden erhältlich und kosten 22,- Euro für Erwachsene, 12,- Euro für Kinder. Weitere Informationen und Ticketbuchungen unter: 007elements.com

Mehr über 007 ELEMENTS

007 ELEMENTS ist die neue James Bond Kinoinstallation in Sölden, Österreich. Die hochmoderne, permanente Ausstellung und Besucherattraktion wurde am 12. Juli 2018 eröffnet. 007 ELEMENTS ist ein Gemeinschaftsprojekt von EON Productions und Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) - die gemeinsam alle Rechte an den James Bond Filmen besitzen - und den Bergbahnen Sölden. 007Elements.com

Mehr über EON Productions

EON Productions Limited und Danjaq LLC sind Unternehmen, die zur Gänze in Besitz der Broccoli/Wilson Familie sind und auch von ihr beaufsichtigt werden. Danjaq ist eine in den USA ansässige Firma, die neben den Metro-Goldwyn-Mayer Studios eine Beteiligung am Copyright aller bisherigen James Bond Filme hält und ebenso das Recht an der Produktion zukünftiger James Bond Filme kontrolliert. EON Productions, eine Tochtergesellschaft von Danjaq, ist die in Großbritannien ansässige Produktionsfirma für alle James Bond Filme und kontrolliert zusammen mit Danjaq auch die weltweite Vermarktung. Seit 1962 hat das 007 Franchise vierundzwanzig James Bond Filme produziert. 007.com

Mehr über Metro-Goldwyn-Mayer

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ist eines der führenden Entertainment Unternehmen mit Schwerpunkt auf die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Film- und TV-Inhalten auf allen erdenklichen Plattformen. Das Unternehmen verfügt über eine der weltgrößten Sammlungen von Premium Film- und TV-Inhalten sowie über das Premium Pay TV Netzwerk EPIX, das in den USA über Kabel, Satellit, Telefonanbieter und digitale Plattformen vertrieben wird. Außerdem hält MGM zahllose Beteiligungen an Fernsehsendern, digitalen Plattformen, interaktiven Projekten und produziert auch Nachrichtenkurzinhalte auf professioneller Basis. mgm.com

Mehr über Bergbahnen Sölden

Die Bergbahnen Sölden stehen für Innovation, Spitzenleistung und hochmoderne Technologie. Als einer der führenden Liftbetreiber in den Alpen ist das Unternehmen besonders stolz auf seine architektonischen Glanzstücke im Skigebiet Sölden. Dazu zählen die BIG 3 (Aussichtsplattformen auf drei verschiedenen Dreitausendern), die zwei leistungsstärksten Seilbahnen in ganz Europa (die Gaislachkoglbahn und die neue Giggijochbahn) sowie das höchst eindrucksvolle ice Q Restaurant auf dem Gipfel des Gaislachkogls. Sölden ist die Gemeinde mit den zweithöchsten Nächtigungsszahlen in Österreich - nach der Hauptstadt Wien. soelden.com

Mehr über Obermoser Architects

Obermoser arch-omo ZT GmbH ist eines der führenden Architekturbüros in Österreich. Schon seit 1983 entwirft und realisiert es preisgekrönte öffentliche Gebäude und Wohnprojekte. Der Tiroler Architekt Johann Obermoser und sein Team zeichnen für die Gaislachkoglbahn, das ice Q Restaurant und die topmoderne neue Giggijochbahn in Sölden verantwortlich. arch-omo.at

Rückfragen & Kontakt:

Ötztal Tourismus

Sarah Ennemoser

Head of PR & Media

Gemeindestraße 4

A-6450 Sölden

T +43 57200 217

F +43 57200 201

sarah.ennemoser @ oetztal.com

www.oetztal.com