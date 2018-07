Honor überrascht bei den internationalen Verkaufszahlen mit einem Wachstum von 150 Prozent im ersten Halbjahr 2018

Hongkong (ots/PRNewswire) - Honor, eine der führenden, über das Internet vermarkteten Smartphone-Marken, gab heute seine Geschäftszahlen bekannt, die für das erste Halbjahr 2018 ein globales Wachstum von Honor ausweisen. Hierbei sticht vor allem ein Wachstum beim internationalen Verkaufsvolumen, also den Verkäufen außerhalb Chinas, um bemerkenswerte 150 Prozent hervor. Dieser zum wiederholten Male erzielte Anstieg stellt für das von Honor angestrebte Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einer der drei Top-Marken in der Welt aufzusteigen, einen erheblichen Fortschritt dar.

Vom jüngsten KI-2.0-Vorzeigeprodukt, dem Honor 10, wurden innerhalb von drei Monaten 3 Millionen Stück verkauft

Mit über 3 Millionen verkauften Geräten seit dem Marktgang vor gerade einmal ein paar Monaten ist das Vorzeigeprodukt der Marke, das Honor 10, hauptverantwortlich für den Erfolg. Das viel gelobte Honor 10 kann mit zwei wichtigen Innovationen für Smartphones aufwarten: eine mit Künstlicher Intelligenz betriebene Dual-Kamera und ein revolutionäres Design, das über eine 3D-Rückseite aus Glas mit einer unglaublichen nanometerdicken optischen Beschichtung verfügt. Weltweit wichtige Erfolge des Honor 10:

In Malaysia konnte das Honor 10 bei Shopee, dem großen Online-Händler, den Rekord als das bestverkauften Flaggschiff-Smartphone aller Zeiten einstellen.

In Frankreich erreichte das Honor 10 im Mai Platz zwei unter den bestverkauften Smartphones im Internet und den sechsten Platz im Gesamtranking des Einzelhandels im Preissegment 300-400 Euro.

In Russland war das Honor 10 das bestverkaufte Smartphone im Preissegment 25.000-30.000 Rubel und landete in der GfK-Hitliste bei den Smartphones unter den Top 5.

In Deutschland überbietet das Honor 10, nachdem es auf den Markt gekommen ist, bei den verkauften Stückzahlen das Honor 9 um mehr als 100 Prozent.

"Wir bei Honor sind sehr erfreut, erleben zu dürfen, dass unser Engagement für die Bereitstellung von unvergleichlichen Innovationen und für eine unerreichte Kundenzufriedenheit Anerkennung findet und dass wir auf so viel Begeisterung bei den Nutzern auf der ganzen Welt stoßen", sagte George Zhao, Präsident von Honor. "Die starke Performance, die wir 2018 bis jetzt hingelegt haben, versetzt uns in eine tolle Ausgangslage, von der aus wir unser Ziel erreichen können, innerhalb von fünf Jahren zu einer der drei Top-Marken in der Welt aufzusteigen."

Weitere Daten, die ebenfalls den Markt abbilden, zeigen ebenfalls, dass Honor derzeit Rekorde bricht und auf allen Märkten neue Anhänger gewinnt. Im Mai dieses Jahres überflügelte Honor den Konkurrenten Apple in Russland, wo es im Hinblick auf die Verkaufszahlen zur Nummer zwei unter den Smartphone-Marken aufsteigen konnten, nachdem es in den 13 Monaten davor bereits einen starken dritten Platz belegt hatte. Die Marke ist zudem der am schnellsten wachsende Anbieter von Smartphones in Indien. Hier gab es bei den Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2018 einen Zuwachs um 300 Prozent. Beeindruckende Zuwächse gab es auch in Europa, wo das Verkaufsvolumen im Vereinigten Königreich um 200 Prozent und in Spanien um 500 Prozent anwuchs.

Honor wird zudem seine globale Präsenz weiter ausdehnen und sein Produktangebot in Südostasien, im Nahen Osten und in Lateinamerika breiter aufstellen. Dazu kommen in diesem Jahr noch bedeutende Marktgänge in Indonesien, Thailand, Vietnam, den Philippinen, Singapur, Ägypten, Pakistan, Mexiko und Kolumbien.

Auf dem chinesischen Heimatmarkt ist Honor weiterhin die Nummer eins unter den über das Internet vermarkteten Smartphones - und es ist die einzige Smartphone-Internetmarke, die unter den Top-5-Marken auf dem gesamten Smartphone-Markt landen konnte. Laut den Angaben des unabhängigen Marktforschungsunternehmens Sino Market Research verkaufte Honor von Januar bis April 2018 18,07 Millionen Smartphones und erreichte einen Umsatz in Höhe von 26,3 Milliarden Renminbi. Die Stärke und die Beliebtheit der Marke wurde kürzlich auch auf dem "618 Shopping Festival" von JD.com unterstrichen. Hier konnte Honor das Ranking mit dem größten Gesamtvolumen bei den Verkäufen im Zeitraum vom 1.-18. Juni anführen und erzielte bei den Verkaufszahlen an einem einzigen Tag, dem 18. Juni, die beste Platzierung.

