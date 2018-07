Smaato-Zahlen belegen: User-Engagement bei mobiler In-Game-Werbung übertrifft andere mobile Apps um das Dreifache

Hamburg/San Francisco, Kalifornien (ots) - Hohe Click-Through-Raten verdeutlichen zunehmenden Erfolg von Rewarded Ads

Werben in mobilen Gaming Apps lohnt sich. Smaato, die führende globale Real-Time Advertising Platform für mobile Publisher und App-Entwickler, hat das neue internationale White Paper "The Mobile Games Playbook - Advertiser's Guide to Leveling Up In-App Campaigns" veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die In-Game-Click-Through-Raten im Zeitraum von 1. Januar bis 31. Mai 2018 um das 3,4-Fache über dem Durchschnitt lagen - ein deutliches Anzeichen dafür, dass die in Spielen vorherrschende Rewarded-Video-Werbung für ein hohes Engagement seitens der User sorgt. Bei diesem Format bekommen Nutzer die Möglichkeit, sich durch Ansehen oder teils auch Interaktion mit dem Video zusätzliche In-Game-Belohnungen für ihr eigenes Spiel zu verdienen.

"In der Vergangenheit machten hohe Click-Through-Raten Werbetreibende eher stutzig", sagt Arndt Groth, Präsident von Smaato. "Aber bei mobiler In-Game-Werbung ist diese Kennzahl ein klarer Indikator dafür, dass die Verbraucher gerne mit Werbung interagieren, auch wenn sie das Game Play unterbricht. Das ist für die Handelsmarken ein sehr positives Zeichen."

In seinem White Paper berichtet Smaato außerdem, dass sich In-Game-Werbung mittlerweile gleichmäßig auf die Branchen verteilt, was zeigt, dass die Akzeptanz neuer Werbetypen wie Rewarded Video in den Mainstream übergeht.

21 % der In-Game-Werbung entfallen auf Handelsmarken,

17 % der In-Game-Werbung entfallen auf Automarken,

16 % der In-Game-Werbung entfallen auf Publisher aus dem

Non-Gaming-Bereich und Medienmarken,

10% der In-Game-Werbung entfallen auf Werbung in anderen Games.

"Mobile Gaming bietet für Marken das Inventar mit dem stärksten Wachstum und höchsten Engagement und dabei die Möglichkeit interaktive und innovative kreative Inhalte einzusetzen", sagt Groth. "Wir glauben, dass immer mehr Marken In-App-Game-Inventar als genauso hochwertig ansehen werden, wie andere Longform-Videos mit vergleichbaren Engagement-Raten."

Das Marktforschungsunternehmen eMarketer berichtet, dass mobile Games weltweit von über zwei Milliarden Menschen gespielt werden, was nicht nur eine extrem hohe Reichweite bedeutet, sondern auch, dass Gaming Apps sämtliche demografischen Kategorien umfassen und zu fast gleichen Teilen aus männlichen und weiblichen Gamern besteht, wobei Frauen beiläufige Spiele bevorzugen (Puzzle, Arcade), Männer sich hingegen häufiger für Hardcore oder Midcore Games (Shooter, Sport)

entscheiden.

Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer verbringt dabei täglich 55 Minuten mit mobilen Spielen. Diese Lücke zwischen Verbraucher-Engagement und Werbeausgaben bietet Marken eine herausragende Chance, aufzufallen. Und nicht nur das: Ganz gleich, welchem Spektrum sie angehören bieten mobile Games heute eines der am besten kontrollierten und markensichersten Umfelder des digitalen Kosmos. Im Gegensatz zu Websites, die nutzergenerierten Content monetarisieren besteht bei den meisten Spielen kein Risiko, dass die Botschaft Werbetreibender neben unangemessenem Content erscheint.

Digitales Gaming ist dank hoher Markensicherheit, einem innovativem Umfeld, hochkarätiger Reichsweite, starkem Engagement der Spieler sowie erfolgreicher Ad-Formate - von Rewarded Video bis hin zu interaktiven Ads - ideal für Werbetreibende ihre Ziele zu erreichen. Sie sollten die Kraft und Bedeutung dieses für Aufmerksamkeit sorgenden Mediums des Mobile Games somit nicht länger unterschätzen.

Um das White Paper über mobile In-Game-Werbung herunterzuladen, klicken Sie bitte hier: www.smaato.com/resources/whitepaper/mobile-games-playbook/

Über Smaato

Smaato ist die führende unabhängige globale Real-Time Advertising Platform für Mobile Advertising und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top 100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilen Web-Publishern. Smaato managt bis zu 20 Milliarden mobiler Ad Impressions täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde Unique Mobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren Ragnar Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen in Hamburg und Berlin, Singapur, Shanghai, sowie New York und beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smaato.com

Folgen Sie Smaato auch auf Twitter unter @Smaato sowie auf Facebook unter https://Facebook.com/Smaato

