Kitzmüller: Erfolgreiche Arbeit für unser Land und die Einhaltung der demokratischen Prozesse geleistet

Bewältigung der Budgets 2018/2019 war eine der zahlreichen Herausforderungen

Wien (PK) - Die Dritte Präsidentin des Nationalrates Anneliese Kitzmüller zieht vor der parlamentarischen Sommerpause eine positive Bilanz: "Der Nationalrat hat mit dem Beginn der XXVI. Gesetzgebungsperiode die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des Parlamentarismus klar zum Ausdruck gebracht. So war die Bewältigung der Budgets für die Jahre 2018 und 2019 eine der zahlreichen Herausforderungen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass in diesem Nationalrat sehr viele neue Abgeordnete vertreten sind, für die das Doppelbudget eine ‚Premiere‘ war. Dazu kamen aufgrund der Sanierung des Parlamentsgebäudes die neuen Rahmenbedingungen in der Interimslokation in der Hofburg. Deshalb gilt mein besonderer Dank allen Mitarbeitern der Parlamentsdirektion! Die tatkräftige Unterstützung der Parlamentsbediensteten gewährleistet tagtäglich die erfolgreiche Arbeit für unser Land und die Einhaltung der demokratischen Prozesse. Wer viel leistet, dem steht freilich auch Entspannung zu. Folglich wünsche ich allen Bediensteten der Parlamentsdirektion, der Klubs sowie den Parlamentarischen Mitarbeitern schöne Sommertage und erholsame Ferien, Zeit für die Familie sowie Zeit für neue Eindrücke - sei es im Inland, sei es im Ausland."

Abschließend hält die Dritte Präsidentin des Nationalrates Anneliese Kitzmüller fest: "Der Zweiten Präsidentin des Nationalrates Doris Bures, die leider Anfang Juli unglücklich stürzte, wünsche ich eine schnelle und unkomplizierte Genesung! Ich freue mich darauf, sie wieder im Hohen Haus begrüßen zu dürfen und mit ihr im Präsidium des Nationalrates zusammenzuarbeiten." (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl