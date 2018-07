SPÖ – Posch-Gruska: „Mitbestimmung in Österreich – das kann doch jedes Kind!“

Bundesratspräsidentschaft im Zeichen von Kinderrechten und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen

Wien (OTS/SK) - Seit 1. Juli ist die Burgenländerin Inge Posch-Gruska Präsidentin des österreichischen Bundesrates. Heute, Donnerstag, hielt sie ihre Antrittsrede. Unter dem Motto „Mitbestimmung in Österreich – das kann doch jedes Kind!“ macht sie Kinderrechte und die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen zum Schwerpunkt ihrer Präsidentschaft. Mit zwei Projekten soll dieses Thema in den Fokus gerückt werden. In Kooperation mit der Demokratiewerkstatt wird die aktuelle Lage der Kindermitbestimmung auf kommunaler Ebene untersucht werden. Diese Studie soll einen Überblick über die Lage in Österreich geben und Best-Practise-Beispiele für BürgermeisterInnen und Gemeinden liefern. „Dieses Projekt bildet das absolute Herzstück meiner Präsidentschaft. Denn: damit Kinder Demokratie lernen, müssen sie mitbestimmen können“, so Posch-Gruska. Im zweiten Projekt will sich Posch-Gruska gemeinsam mit der Jugendwohlfahrt den Herausforderungen der 18+ Jugendlichen widmen. ****

Posch-Gruska bedauert in ihrer Antrittsrede die mangelnde Aufmerksamkeit, die dem Bundesrat zuteilwird. „Es ist mir daher wichtig als Präsidentin des Bundesrates unsere wertvolle Arbeit für die Österreichische Bevölkerung auch näher an die Österreichische Bevölkerung zu bringen“, so Posch-Gruska. Sie wolle daher besonders in direkten Kontakt mit den Gemeinden treten und den Bundesrat als starker Partner anbieten. Es sei ein besonderes Privileg des Bundesrats, sich abseits von hektischer Tagespolitik intensiv mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. So habe der Bundesrat auch beim Thema Digitalisierung Akzente gesetzt. Posch-Gruska hebt auch die wichtige Arbeit des EU-Ausschusses des Bundesrates hervor, dieser sei im europäischen Vergleich besonders aktiv. „Ich bin überzeugte Bundesrätin. Es ist mir daher eine besonders große Ehre und ich bin sehr stolz darauf, Präsidentin des Österreichischen Bundesrates zu sein.“ (Schluss) sc/ew/mp

