ORF SPORT + mit Stadion-Eröffnungsspiel Austria Wien – Borussia Dortmund

Am 13. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 13. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Fußball-Eröffnungsspiels Austria Wien – Borussia Dortmund um 18.45 Uhr, die Höhepunkte von der Österreich-Rundfahrt 2018 (7. Etappe Waidhofen an der Ybbs – Sonntagberg) um 21.00 Uhr, vom Judo-Bundesliga-Finale der Damen 2018 um 21.25 Uhr und von der Beachvolleyball-Swatch-Major-Series 2018 in Fort Lauderdale um 22.25 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.45 Uhr und das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 21.55 Uhr.

Die Sehnsucht der Austria-Fans nach der Rückkehr in die Generali-Arena in Wien-Favoriten ist groß. Das um 42 Millionen Euro erweiterte Schmuckkästchen wird am 13. Juli gegen Borussia Dortmund eingeweiht. Violett und Schwarz-Gelb verbindet nicht nur eine über 100-jährige Tradition, sondern auch eine seit mehr als einem Jahrzehnt anhaltende enge Freundschaft. Der BVB war zudem gemäß einer Fan-Umfrage Wunschgegner Nummer eins. Kommentator ist Christian Diendorfer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

