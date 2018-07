nChain erhält drei Patente über die Verwaltung digitaler Rechte mittels Blockchain

London (ots/PRNewswire) - nChain, das weltweit führende Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Blockchain-Technologien, freut sich, die Erteilung drei weiterer Patente durch das Europäische Patentamt (EPO) bekanntgeben zu können. Alle drei Patente, die am 11. Juli 2018 erteilt wurden, beschreiben Methoden, über die Nutzung von Blockchain-Technologie digitale Rechte durchzusetzen.

Eine der bedeutenden Chancen, die die Blockchain "Bitcoin Cash" (BCH) bietet, besteht darin, dass durch den Wegfall unnötiger Mittler in Transaktionen die wirtschaftliche Landschaft geebnet wird. Die Verwaltung digitaler Rechte ist ein solcher Markt, wo es Chancen gibt, Inhaltsproduzenten direkt mit Konsumenten zusammenzubringen, während sichergestellt wird, dass Erstere für ihre Kreativität entlohnt werden. nChains drei neu erteilte Patente behandeln Erfindungen, die dies über die Nutzung von Blockchain-Technologie möglich machen.

(1) Europäisches Patent Nr. "EP3295349" mit der Bezeichnung "A method and system for verifying integrity of a digital asset using a distributed hash table and a peer-to-peer distributed ledger" (eine Methode und ein System zur Verifizierung der Integrität eines digitalen Assets mithilfe einer verteilten Hash-Tabelle und eines verteilten Peer-to-Peer-Ledgers). Die Erfindung verwendet eine Standard-"Bitcoin Cash"-Transaktion, die zusätzliche Metadaten zum Referenzieren eines Eintrags in einer externen verteilten Hash-Tabelle (Distributed Hash Table, DHT) enthält, wo die Signaturen des digitalen Assets sowie die Signaturen auf der DHT und die Signatur auf der Blockchain-Transaktion selbst übereinstimmen müssen, um die Integrität des Assets zu demonstrieren.

(2) Europäisches Patent Nr. "EP3295362" mit der Bezeichnung "A method and system for verifying ownership of a digital asset using a distributed hash table and a peer-to-peer distributed ledger" (eine Methode und ein System zur Verifizierung der Inhaberschaft eines digitalen Assets mithilfe einer verteilten Hash-Tabelle und eines verteilten Peer-to-Peer-Ledgers). Die Erfindung baut auf der Technik der obigen ersten Erfindung auf (EP3295349). Durch Hinzufügen einer Reihe weiterer kryptografischer Abläufe lässt sich die aktuelle Inhaberschaft eines digitalen Assets validieren.

(3) Europäisches Patent Nr. "EP3295350" mit der Bezeichnung "A method and system for verifying ownership of a digital asset using a distributed hash table and a peer-to-peer distributed ledger" (eine Methode und ein System zur Verifizierung der Inhaberschaft eines digitalen Assets mithilfe einer verteilten Hash-Tabelle und eines verteilten Peer-to-Peer-Ledgers). Die Erfindung ist eine logische Erweiterung der Technik, die in der obigen zweiten Erfindung definiert wurde (EP3295362); sie ermöglicht es Computer-Software, vor deren Start die Rechte des Nutzers zu prüfen, selbige Software auszuführen.

Diese neuesten Patenterteilungen folgen auf die früheren EPO-Erteilungen an nChain am 11. April 2018 (eine Registratur und eine Methode der automatisierten Verwaltung per Blockchain durchgesetzter Smart Contracts) und 20. Juni 2018 (Generierung deterministischer Schlüssel zur Verbesserung der digitalen Sicherheit).

Jimmy Nguyen, CEO der nChain Group:

"Dieses dritte, vierte und fünfte vom Europäischen Patentamt erteilte Patent zeigen den Nutzen von nChains Programm für Blockchain-Innovation. Wir werden uns weiter einsetzen, die Nutzbarkeit der Blockchain-Technologie zu verbessern - sie für noch komplexere Einsatzfelder und die Nutzung durch große weltweite Unternehmen zu erschließen."

Wie schon angekündigt, wird nChain mit weiteren Unternehmenspartnern zusammenarbeiten, um Blockchain-Lösungen zu integrieren. Zur Unterstützung dieser Projekte baut nChain derzeit sein Team aus.

Nguyen fügt hinzu : "Bitcoin Cash ist die 'Alles-in-einem'-Coin und -Blockchain; sie bietet mehr Funktionalität als jede andere Blockchain. Die Zeit ist gekommen, Unternehmen zu unterstützen, die Vorteile von BCH in die Realität umzusetzen. Wir wählen Schlüsselpartner für Projekte aus, um bedeutsame neue Anwendungsfälle demonstrieren zu können. Dies wird dem gesamten Ökosystem von Bitcoin Cash zugutekommen."

nChain setzt sich für den Aufbau eines stärkeren Blockchain-Ökosystems ein - konzentriert auf das Netz von Bitcoin Cash. Firmen, die technische Unterstützung für ihre Blockchain-Unternehmensstrategie benötigen, können nChain per E-Mail unter contact @ nchain.com kontaktieren.

INFORMATIONEN ZUR NCHAIN GROUP: Die nChain Group ist das weltweit führende Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Blockchain-Technologien. Ihr Ziel ist es, dem Bitcoin-Netz zu massivem Wachstum und weltweiter Akzeptanz zu verhelfen - konzentriert auf Bitcoin Cash (BCH) als die wahre Bitcoin.

