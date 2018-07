Ferienspiel der Wiener Polizei am 14. Juli 2018 in der Rossauer Kaserne

Wien (OTS) - Am 14.07.2018 findet in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Rossauer Kaserne (1090 Wien, Schlickplatz 6) das Wiener Ferienspiel statt. Bei der Veranstaltung ist für gute Unterhaltung für Kinder und Eltern bestens gesorgt. Gezeigt und vorgestellt werden unter anderem „Gustav, der sprechende Funkwagen“, eine Waffen- und Geräteschau der WEGA, Stand der Polizeidiensthundeeinheit, die Kinderpolizei, Verkehrserziehung, Polizeiautos und Polizeimotorräder sowie diverse Kinderattraktionen. Als Höhepunkt gibt es eine Seiltechnikvorführung, außerdem können die Kinder unter fachkundiger Anleitung von WEGA-Beamten ihre Kletterkünste am Übungsturm unter Beweise stellen.

