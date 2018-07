GP Bullhound stellt europäische Tech-Titanen vor: Europa hat bald sein erstes 50-Milliarden-Dollar-Unternehmen

Berlin (ots) - Das weltweit agierende M&A-Beratungs- und Tech-Investitionsunternehmen GP Bullhound veröffentlicht zum fünften Mal seinen Report: Titans of Tech: European Tech Comes of Age. Dieser Report analysiert das Wachstum von Europas führenden Technologieunternehmen. Demnach sind zahlreiche europäische Firmen auf gutem Wege, in den nächsten Jahren den Status eines "Titanen" und somit einen Unternehmenswert von über 50 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Europa, so das zentrale Ergebnis, steht kurz davor, ein eigenes 50-Milliarden-Dollar-Unternehmen hervorzubringen.

Das europäische Technologie-Ökosystem bringt laut dem Tech-Titans-Report mittlerweile eine beispiellose Anzahl von Milliarden-Dollar-Unternehmen hervor. Allein im vergangenen Jahr sind 14 neue Unicorns im Wert von einer Milliarde US-Dollar oder mehr entstanden - eine Zahl, die sich von 30 im Jahr 2014 auf 69 heute mehr als verdoppelt hat.

GP Bullhound zufolge haben sich seit 2014 fünf 'Decacorns' - also Unternehmen im Wert von zehn Milliarden US-Dollar oder mehr - in der europäischen Technologie-Szene etabliert: Yandex, Zalando, Supercell, MobilEye und Spotify. Der Musik-Streaming-Dienst Spotify ist dabei der klare Spitzenreiter im Rennen zum Titanen mit 50 Milliarden-US-Dollar-Bewertung, weil das Unternehmen innerhalb von nur einem Jahr durch seinen kürzlich abgeschlossenen Börsengang seine Unternehmensbewertung um 122 Prozent steigern konnte.

Innerhalb Europas hat der deutsche Markt, das zeigen die Zahlen des Reports, acht Unicorn-Unternehmen hervorgebracht, woraus eine Gesamtbewertung von 36 Milliarden US-Dollar resultiert. Zu den deutschen Neulingen am Unicorn-Himmel zählt unter anderem Celonis.

Manish Madhvani, Managing Partner bei GP Bullhound, kommentiert: "Wir können stolz sein auf die enormen Fortschritte, die die europäischen Technologie-Unternehmen im letzten Jahr gemacht haben. Unser aktueller Report zeigt, dass unser Tech-Ökosystem das notwendige Talent, den Ehrgeiz und die Schnelligkeit aufweist, um Unternehmen vergleichbarer Größe wie Facebook oder Uber hervorzubringen. Außerdem wird deutlich, dass Kapital, Risikobereitschaft und die ständige Neuerfindung und Weiterentwicklung von Produkten die Schlüsselfaktoren für das Wachstum des ersten europäischen 'Titanen' sind."

Im Jahr 2017 wurde so viel Kapital wie noch nie in europäische Tech-Unternehmen investiert: 20 Milliarden US-Dollar erhielten Europas Top-Player von Investoren.

Gigantische Finanzierungsrunden - sogenannte Megarounds von 200 Millionen US-Dollar oder mehr - seien einer der Schlüsselfaktoren für das Wachstum der größten und innovativsten Tech-Unternehmen Europas, so das Ergebnis des Reports. Die Zahl der großen Finanzierungsrunden nimmt in Europa zu: So erhielten vergangenes Jahr neun Unternehmen (darunter u. a. Auto1 Group, Deliveroo, Delivery Hero, Klarna und Unity) Finanzspritzen in Megaround-Höhe, während es 2013 gerade einmal zwei (Spotify und Mobileye) waren.

Ein wachsender Anteil dieser Mittel kommt von strategischen Investoren anstatt von Finanzinvestoren. 42 Prozent der Investments in Megarounds im Jahr 2017 und 75 Prozent in diesem Jahr stammen von Strategen wie z. B. BBVA, Naspers und Softbank, was auf einen Paradigmenwechsel in der Investorenlandschaft hindeutet, da die Strategie an die Stelle der traditionellen Finanzinvestoren tritt. Asiatische Investoren investieren am ehesten, da sie im Jahr 2017 bereits 35 Prozent und in diesem Jahr mehr als die Hälfte aller bisherigen Mega-Runden bereitstellten.

Der Technologiesektor in den USA und Asien hat im Durchschnitt 4,5-mal mehr Kapital angezogen als seine europäischen Pendants: Chinas Didi hat mit 15,7 Milliarden US-Dollar die meisten Finanzmittel von Investoren erhalten. Im Vergleich dazu hat Deutschlands Delivery Hero mit 2,9 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr die meisten Mittel in Europa beschafft. Weitere potenzielle Unicorns aus Deutschland sind Flixbus, GoEuro und SumUp.

Mit Blick auf die Zukunft hat GP Bullhound zehn europäische Key-Unternehmen identifiziert, die innerhalb des nächsten Jahres in das milliardenschwere Technologie-Ökosystem einsteigen werden, darunter Darktrace, N26, monzo, iZettle, algolia, Get Your Guide, Collibra, Trustpilot, Typeform und AppsFlyer. Weitere potenzielle Unicorns aus Deutschland sind Flixbus, GoEuro und SumUp.

Der komplette Report Titans of Tech: European Tech Comes of Age, steht hier zum Download bereit. Neben der Analyse der milliardenschweren Tech-Unternehmen in Europa beinhaltet dieser Interviews mit Pär-Jörgen Pärson, Partner bei Northzone und Vorstandsmitglied von Spotify; Catherine Wines, Director & Co-Founder von WorldRemit Ltd; Poppy Gustafsson, CEO EMEA bei Darktrace; Jason KIingdon, Chairman von Blue Prism; Uri Levine, Co-Founder von Waze.

Methodik

GP Bullhound hat Unternehmen mit Sitz in Europa, die im Jahr 2000 oder später gegründet wurden, mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar auf dem öffentlichen oder privaten Markt in die Untersuchung einbezogen. Dies ist das fünfte Jahr, in dem die Tech-Investmentbank diesen Report veröffentlicht.

Für den Report wurden mehr als 400 Unternehmen mit dem europäischen Technologie-Ökosystem analysiert, um die Unternehmen zu identifizieren, die am ehesten zu den Milliarden-Unternehmen von morgen werden.

Alle analysierten Unternehmen erfüllen die folgenden Kriterien:

- Nur Technologieunternehmen mit einer Ausrichtung auf Internet

und/oder Software (Cleantech und Biotech sind in der Analyse

ausgeschlossen)

- Hauptsitz in Europa

- Gegründet im Jahr 2000 oder später

- Unternehmen, die ab 2014 20 Millionen US-Dollar oder mehr

eingesammelt haben oder einen Unternehmenswert von 400 Millionen

US-Dollar hatten

Die Formel zur Bewertung der Teilnehmer ist datengesteuert mit zwei Dritteln der Gesamtpunktzahl (Skala und Geschwindigkeit) basierend auf öffentlich zugänglichen Informationen:

- Skala (1/3): Kapitalbeschaffung der letzten fünf Jahre und

Personalbestand bis März 2018

- Geschwindigkeit (1/3): Kapitalzuwachs im Jahr 2017 vs. 2018 und

Personalzuwachs zwischen März 2016 bis 2018

- Stimmung (1/3): neben dem GP-Bullhound-Team auch aus der

europäischen VC-Szene

- Die Ergebnisse für alle Unternehmen werden als Prozentsatz der

Punktzahl von Darktrace (100 Prozent) neu berechnet.

Die Anzahl der Unicorns hat sich in Europa seit 2014 verdoppelt - im letzten Jahr kamen 14 neue hinzu. Zalando zählt neben Spotify, MobilEye, Adyen, Yandex und Supercell zu den europäischen Firmen, die eine Bewertung von zehn und mehr Milliarden US-Dollar haben. Deutschland hinter Großbritannien und Schweden auf Platz drei nach Anzahl und Unternehmensbewertung der Unicorns.

