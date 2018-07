Die moderne Küche ist einladend, wohnlich und komfortabel

www.bewusst-haushalten.at gibt einen Überblick, wie sich die Küche seit den 1960ern verändert haben

Wohnlichkeit, Energieeffizienz und Komfort sind genauso wichtig wie Funktionalität

In den 1960er Jahren zählte nur Funktionalität, die klassische Einbauküche setzte sich durch. Heute steht der Wunsch nach Wohnlichkeit, Komfort und Raum für Kommunikation beim Küchenkauf im Vordergrund. Längst wird in der Küche nur gekocht, Design und Technologie von Geräten passen sich perfekt dem wohnlichen Umfeld an. „Heute müssen Küchen und Hausgeräte nicht nur funktional sein, sondern sich auch harmonisch in das wohnliche Ambiente einfügen. Zudem spielt Energieeffizienz zu Recht beim Hausgerätekauf heute eine enorm wichtige Rolle“, so Alfred Janovsky, Obmann des Forum Hausgeräte.

Mehr Zeit für Beruf und Familie

Als Familienmensch mit Job ist man gezwungen, Zeit optimal einzuteilen. Der Kühlschrank half dabei enorm und wurde zu Recht als der „neue Freund“ im Haushalt gepriesen. Aufwendiges Vorkochen und tägliches Einkaufen gehörten der Vergangenheit an. Vorinstallierte Programme unterstützen bei der perfekten Zubereitung vieler Gerichte, Backöfen lassen sich blitzschnell auf die gewünschte Temperatur aufheizen und Pizza oder Kuchen stehen im Handumdrehen am Tisch. Und zusätzlich hilft heutzutage die integrierte Mikrowelle: sie taut auf, erwärmt und verkürzt das Kochen.

Geringerer Energieverbrauch

Strom- und Wasserverbrauch waren zu Zeiten des Wirtschaftswunders kein Thema. Heute weiß man, dass rund ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs in Österreich private Haushalte verursachen. Im Durchschnitt verbraucht ein Haushalt 4.500 kWh Strom pro Jahr, 17,4 % davon entfallen auf Haushaltsgroßgeräte. Energieeffizienz ist heute kaufentscheidend und das EU-Energielabel erleichtert die Wahl des passenden Gerätes.



Zusatzfunktionen erleichtern Alltag

Das Backrohr erhielt eine Grillfunktion, Heiß- und Umluft bis hin zur selbstreinigenden Pyrolyse. Gesunde Speisen werden heute im Dampfgarer zubereitet, alles ist selbstverständlich mit Automatikprogrammen nach Belieben steuerbar. Moderne Herde und Backöfen sind heute zu Multitalente geworden.

Markenneutrale Informationen zu modernen Hausgeräten Erfahren Sie mehr! Schauen Sie vorbei!

