Donaustadt: Konzert mit Boris Bukowski im Donaupark

Wien (OTS/RK) - Wie in den Vorjahren präsentiert der „Kulturverein Donaustadt“ heuer wiederum ein abwechslungsreiches Programm auf der Freiluft-Bühne im Donaupark. Noch bis Sonntag, 26. August, treten Sänger, Musiker, Humoristen und sonstige Künstler unter freiem Himmel auf. Am Freitag, 13. Juli, geht um 19.30 Uhr die Darbietung von Sigrid Spörk auf der „Bühne Donaupark“ (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst dem Irissee) los. Die junge Kabarettistin sorgt mit ihrem Programm „Unter Umständen“ für Amüsement. Kinder können sich am Samstag, 14. Juli, von der Animateurin Klara Kundu schminken lassen. Beginn: 16.30 Uhr. Am Samstag, 14. Juli, ist der prominente Sänger Boris Bukowski der Stargast auf der „Bühne Donaupark“. Der Musikus begeistert sein Publikum ab 19.30 Uhr mit der Show „Bukowski privat“. Das Motto des Abends ist „Neue Stories und neue Songs“. Das Publikum hört fesselnde Lieder von Bukowskis letzter CD „Gibt’s ein Leben vor dem Tod?“.

„Fritze mit der Spritze“, Auskunft: 0699/81 36 82 92

Nostalgiker denken gerne an Bukowskis Hits in der Austro-Pop-Zeit zurück, darunter die Titel „Euer Fritze mit der Spritze“ und „Trag meine Liebe wie einen Mantel“. Bei den kurzweiligen Veranstaltungen auf der „Bühne Donaupark“ ist traditionell der Eintritt frei. Auskunft: Telefon 0699/81 36 82 92 („Hotline“).

Als „Königin des Wienerliedes“ bezeichnen die Organisatoren die populäre Sängerin Christl Prager, die am Sonntag, 15. Juli, auf der „Bühne Donaupark“ gastiert. Gemeinsam mit der Wienerlied-Monarchin sind der singende „wienerische“ Unterhalter Kurt Strohmer und die Instrumental-Formation „Die Neuen“ im Einsatz. Konzert-Beginn ist um 18.00 Uhr. Genaue Informationen über den weiteren Spielplan (Richard Österreicher, Tini Kainrath, Charlotte Ludwig, „Lucky Dice“, „16er Buam“, u.v.a.) erhalten Interessierte via E-Mail: office @ kv22.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarettistin Sigrid Spörk:

https://sigridspoerk.at/

Tonkünstler Boris Bukowski:

www.bukowski.at

Kurt Strohmer – Wiener Entertainment:

www.kurtstrohmer.at

Kulturverein Donaustadt:

www.kulturverein-donaustadt.at

Der Donaupark:

www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

