Helsinki Cup begann mit einem Weltrekordversuch - ist dies das größte Teamfoto aller Zeiten?

Der Helsinki Cup, das in Finnland stattfindende Junioren-Fußballturnier, wurde am Montag, dem 9. Juli, im großen Stil eröffnet. Der Höhepunkt der Eröffnungszeremonie am Montagabend war ein Weltrekordversuch für das Teamfoto mit den meisten Spielern. Geschätzte 4.000 Spieler im Juniorenalter paradierten zuerst durch das Zentrum von Helsinki, mit dröhnenden Vuvuzelas und fliegenden Teamfahnen. Dann stellten sie sich auf den Stufen vor der Kathedrale von Helsinki auf, wo das Rekordfoto aufgenommen wurde.

Der aktuelle Rekord für die meisten Spieler auf einem Teamfoto steht bei etwa 1.500, daher wird erwartet, dass er gebrochen wurde, sobald die Dokumentation von Montagabend an Guiness World Records gesendet und verifiziert wurde.

Der Helsinki Cup findet vom 9. bis zum 14. Juli zum 43. Mal statt. Er ist das drittgrößte Fußball-Juniorenturnier in Europa mit jährlich mehr als 20.000 Spielern, nur übertroffen vom Gothia Cup und vom Norway Cup. Dieses Jahr nehmen 1.320 Teams am Helsinki Cup teil, was eine Höchstzahl für das Turnier bedeutet. Darunter befinden sich 82 internationale Teams, die Helsinki aus 18 verschiedenen Ländern besuchen. Alles in allem, wenn alle Spieler, Trainer, Eltern, Fans und andere anreisende Gäste eingerechnet sind, wird der Helsinki Cup in der Turnierwoche von bis zu 250.000 Menschen besucht.

450 Mitarbeiter sind mit der Veranstaltung verbunden, was nach Angaben des Marktforschungsunternehmens der Wirtschaftsregion Helsinki geschätzt zwischen 13 und 15 Millionen Euro einbringt. Der Schirmherr des Turniers ist kein anderer als der finnische Präsident Sauli Niinistö.

Die Spiele wurden allerdings am Montagabend von Herrn Sampo Terho eröffnet, dem finnischen Minister für europäische Angelegenheiten, Kultur und Sport. In seiner Rede rief Minister Terho alle Teilnehmer zu fairem Spielverhalten und gegenseitigem Respekt auf.

"Ich wünsche euch allen viel Erfolg und gute Spiele während dieses Turnieres. Fair Play und Respekt für den Gegner sind für den Fußball von wesentlicher Bedeutung. Lasst uns dieses Turnier zu einem unvergesslichen Erlebnis machen", so Minister Terho.

