Strategische Partnerschaft dient Markteinführung von US-amerikanischem Automobilhersteller für elegante Premiumfahrzeuge

Allianz könnte Elektro-Sportwagen Tomahawk vom Prototyp bis zur Serienreife bringen - der erste Schritt zum Verbraucher

Die Ankündigung eines der ersten und schnellsten rein elektrisch fahrenden viersitzigen Sportwagen der Welt hat das automobile Universum im Sturm erobert. Eine dynamische Allianz könnte jetzt dazu beitragen, dem Tomahawk freie Fahrt für die Vermarktung rund um den Globus zu sichern.

Dubuc Motors, ein Autobauer, der großzügig ausgestattete High Performance-Elektrofahrzeuge in kleiner Serie herstellt und den bahnbrechend designten Tomahawk-Sportwagen entwickelt, hat sich mit Xnergy Financial LLC zusammengeschlossen, einer vielseitig aufgestellten Investmentbank, die aufstrebenden Wachstums- und Mittelstandsunternehmen Fremd- und Eigenkapital sowie Mergers & Acquisitions-Dienstleistungen zur Verfügung stellt.

Durch die gemeinsame Partnerschaft erwartet Dubuc Motors, mit Rückhalt durch institutionelles Kapital die für die bundesstaatliche Konformität erforderlichen Tests und Zertifizierungen abschließen und gleichzeitig Land und eine Produktionsstätte mit einer Fläche von rund 18580 Quadratmetern (200 000 Quadratfuß) sichern zu können. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen Arbeitszeitplan deutlich zu steigern, indem es zusätzliche Mitarbeiter einstellt, um einen schlanken Produktionsprozess mit hoher handwerklicher Qualität für einen jährlichen Produktionsausstoß im Tausenderbereich zu befriedigen.

"Wir setzen Emotionen um, und wir wollen, dass die Qualität unserer Fahrzeuge und die echte Leidenschaft unseres Teams sichtbar zum Tragen kommen. Genauso wichtig war uns, dass der Tomahawk geschlechtsspezifisch und unabhängig von Stereotypen ist, aber dennoch Zielgruppen einbezieht, die in diesem Segment bisher unterversorgt waren. Die Besitzer bekommen Funktionalität und Raffinesse für ein tiefergehendes, einfach erfüllenderes Fahrvergnügen", erklärt Mitgründer Mike Kakogiannakis.

Das Unternehmen geht davon aus, seine Kundenbasis auch durch Ansprache der in Nordamerika 11% der Bevölkerung ausmachenden Zielgruppe der großen, hochgewachsenen Männer ausweiten zu können, und ebenso auch auf Frauen, die einen luxuriösen Sportwagen suchen, der sich ihrem Lebensstil anpasst. Die zusätzliche Sitzreihe und der großzügige Laderaum ermöglichen tägliche Pendelfahrten, und sind noch vielseitiger auf die Bedürfnisse einer Familie abgestimmt. Dubuc Motors will sich als verantwortungsbewusster Vorkämpfer für weltweiten Wandel positionieren, und sich einen Namen als innovativstes Unternehmen der Sportwagenbranche machen.

Informationen zu Dubuc Motors

Dubuc Motors, Inc. ist ein junges Unternehmen für Elektroautos, das Luxuswagen der Oberklasse entwickelt und sich der Konzeptionierung und Herstellung intelligenter Fahrzeuge verschrieben hat, die ebenso effizient wie atemberaubend sind. Das erste Design des Unternehmens ist der Tomahawk, ein schnittig-elegantes Sportmodell, einer der ersten und schnellsten rein elektrisch fahrenden viersitzigen Sportwagen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://dubucmotors.com

Informationen zu Xnergy Financial LLC

Xnergy Financial LLC, Member FINRA/ SIPC, ist eine international tätige Investmentbank, die über umfassende Expertise in einer Vielzahl von Branchen verfügt und in der Lage ist, ihren Kunden unabhängig von der Komplexität schnelle und kreative Finanzlösungen zu liefern. Branchenspezifische Teams von Fachleuten passen die bereitgestellten Finanzierungslösungen kontinuierlich an die sich ändernden Möglichkeiten ihrer Kunden an. Xnergys Dienstleistungen umfassen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, Fusions-, Akquisitions- und Veräußerungsdienstleistungen sowie Unternehmens- und Finanzberatung. http://www.xnergyib.com

DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF DAR, NOCH DARF EIN VERKAUF DIESER WERTPAPIERE IN EINEM STAAT ODER EINER GERICHTSBARKEIT ERFOLGEN, IN DEM EIN SOLCHES ANGEBOT, EINE SOLCHE AUFFORDERUNG ODER EIN SOLCHER VERKAUF VOR DER REGISTRIERUNG ODER QUALIFIZIERUNG NACH DEN WERTPAPIERGESETZEN EINES SOLCHEN STAATS ODER EINER SOLCHEN GERICHTSBARKEIT RECHTSWIDRIG WÄRE.

WERTPAPIERE FÜR AKKREDITIERTE INVESTOREN WERDEN ÜBER DUBUCMOTORS.COM IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DURCH SAGEWORKS CAPITAL, LLC., EINEM REGISTRIERTEN MAKLER UND HÄNDLER UND MITGLIED VON FINRA/SIPC ANGEBOTEN. SOWOHL DUBUC MOTORS ALS AUCH SAGEWORKS CAPITAL ALS AUCH XNERGY FINANCIAL LLC ERBRINGEN AUSDRÜCKLICH KEINE ANLAGEBERATUNG UND SPRECHEN KEINERLEI FORM VON ANLAGEEMPFEHLUNG AUS, UND WEDER DIE ÜBER DIESE WEBSITE NOCH ÜBER JEGLICHE ANDERE MEDIEN KOMMUNIZIERTEN MITTEILUNGEN DÜRFEN ALS SOLCHE AUSGELEGT WERDEN.

Medien und Investor Relations,



Mike Kakogiannakis



mike @ dubucmotors.com



+1-514-264-1359