RL Solutions und Datix werden ein Unternehmen

Toronto, Chicago und London (ots/PRNewswire) -

Zusammenschluss bildet das weltweit größte Softwareunternehmen, das sich ausschließlich auf Patientensicherheit und Qualitätsverbesserung konzentriert

RL Solutions ("RL") und Datix Limited ("Datix"), führende Software-Anbieter für die Bereiche Qualität im Gesundheitswesen und Patientensicherheit, gaben heute den Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu einem weltweit führenden Unternehmen für Patientensicherheit, Qualität und Infektionsprävention bekannt.

Nach einer kurzen Übergangsphase bis Ende Juli wird Seyed Mortazavi, der CEO von Datix, die Geschäftsführung des kombinierten Unternehmens übernehmen. Sanjay Malaviya, der Gründer und CEO von RL, wird Vorstandsvorsitzender. Seyed und Sanjay werden eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang der Aufgaben zu gewährleisten, sodass die geschäftskritische Arbeit für Kunden auf der ganzen Welt fortgesetzt werden kann.

Mit einer Fülle an kollektiven Talenten und Best Practices wird das zusammengeführte Unternehmen eine treibende Kraft für Innovationen im Rahmen der Patientensicherheit sein. Neben der schnelleren Markteinführung von Produkten wird der Zusammenschluss der Unternehmen zu innovativeren Lösungen, einem verbesserten Service und Support für die Kunden sowie zu einer wahrhaften weltweiten Präsenz führen. Das neue Unternehmen wird auch das weltweit größte Archiv an Patientensicherheitsdaten enthalten, das es ermöglicht, datengestützte Einblicke für alle Beteiligten im Gesundheitswesen zu schaffen.

"Durch die Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit, einen noch größeren Einfluss auf die Patientensicherheit überall auf der Welt zu nehmen", sagte Seyed Mortazavi. "Unsere gemeinsamen Erfahrungen, unser Fachwissen und unser Engagement für unsere Kunden werden uns dabei helfen, eine Zukunft zu schaffen, in der Schaden am Patienten vermieden wird. Wir freuen uns darauf, diese Herausforderung anzunehmen und neue Maßstäbe in der Patientensicherheitstechnologie zu setzen."

Sanjay Malaviya fügte hinzu: "RL und Datix sind durch gemeinsame Werte wie Integrität, Spitzenleistung und Bescheidenheit eng miteinander verbunden und diese werden auch in Zukunft den Rahmen für unsere weitere Geschäftsentwicklung bilden. Wir werden bei unserer neuen spannenden Aufgabe nicht vergessen, dass es unsere Kunden und unsere Mitarbeiter sind, die uns die Möglichkeit gegeben haben, im Gesundheitswesen etwas zu bewegen. Ich bin zuversichtlich, dass der Zusammenschluss unserer beiden großen Unternehmen für diejenigen, die uns von Anfang an ihr Vertrauen geschenkt haben, von großem Wert sein wird."

Seit mehr als drei Jahrzehnten liefern RL und Datix Lösungen, die das Gesundheitswesen sicherer machen. Dazu zählen u. a. Software für Patientensicherheit, Qualität, Risikomanagement, Ereignisberichte, Forderungsmanagement, Infektionsüberwachung, Vorgaben und Richtlinien, Patientenfeedback, Ursachenanalyse, Peer-Review, Compliance und Sicherheitsaudits. Durch die Fusion wird das Unternehmen über mehr als 300 engagierte Mitarbeiter und mehr als 3.000 Kunden in 19 Ländern auf der ganzen Welt verfügen. Es wird auch zum weltweit größten Softwareunternehmen, das sich ausschließlich auf Patientensicherheit und Qualität konzentriert.

Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen steht vor der endgültigen Genehmigung, die in den kommenden Wochen abgeschlossen sein wird. Bis dahin werden sie ihren Kunden weiterhin unabhängig zur Seite stehen und Pläne zur Integration ausarbeiten.

Informationen zu Datix

Datix ist ein Pionier auf dem Gebiet der geschäftskritischen Patientensicherheits- und Compliance-Software, die es Organisationen im Gesundheitswesen ermöglicht, die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern. Datix ist seit über 30 Jahren Vordenker und Marktgestalter und schützt mehr als 110 Millionen Patienten an über 20.000 Standorten weltweit. Datix hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Sicherheitskultur innerhalb von Gesundheitsorganisationen aufzubauen und zu fördern, indem es Fachleute rekrutiert, die sich leidenschaftlich für die Verbesserung des Gesundheitswesens und technologische Innovationen einsetzen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in seine Software und Dienstleistungen und behauptet eine führende Position an der Spitze der weltweiten Patientensicherheitsbewegung. Datix hat Büros in London, Chicago, Washington, DC und Melbourne mit Partnern im Mittleren Osten, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.datix.co.uk.

Informationen zu RL Solutions

Seit über 20 Jahren widmet sich RL Solutions der Entwicklung innovativer Gesundheitssoftware für Patientenfeedback, Infektionsprävention, Risikomanagement und mehr, um die Qualität und Erfahrung im Gesundheitswesen allumfassend zu unterstützen. RL Solutions hat über 1.800 Kunden, darunter Gesundheitsnetzwerke, Krankenhäuser und Langzeitpflegeeinrichtungen. RL Solutions ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Australien und Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rlsolutions.com.

