Roboter-Award "IERA" 2018 geht in die USA, Deutschland und Niederlande

Frankfurt (ots) - Der 14. internationale IERA-Award für Robotik und Automation hat in diesem Jahr gleich drei Gewinner auf dem obersten Siegertreppchen:

- Perception Robotics (USA) gewinnt mit dem "Industrial Self-

Cleaning Gecko Gripper", einer Greiflösung nach dem Gecko-Vorbild,

die NASA-Technologie für die industrielle Automatisierung nutzt

- KUKA Deutschland gewinnt mit "LBR Med", einem kollaborativen

Roboterassistent für Medizin & Forschung sowie neue Einsatzfelder

- Lely International (Niederlande) gewinnt mit dem "Discovery 120

Collector", einem Stallreinigungsroboter, der feste Böden in der

Milchwirtschaft säubert

"Die enge Kooperation von Forschung und Industrie ist für die Robotik-Branche von großer Bedeutung", sagt Junji Tsuda, Präsident der International Federation of Robotics. "Auf der Grundlage moderner wissenschaftlicher Forschungsarbeit werden Produkte von Weltklasse entwickelt - das haben alle drei Preisträger demonstriert."

"In diesem Jahr konkurrierten wieder eine Reihe exzellenter Bewerbungen um den IERA-Award", sagt Dominik Bösl der IEEE-RAS. "Unsere Preisträger 2018 bieten ganz ausgezeichnete technologische Neuerungen in unterschiedlichen Branchen. Deshalb hat sich die Jury entschieden, den ersten Platz in diesem Jahr mit drei Gewinnern zu besetzen."

Perception Robotics (USA): Gecko Gripper

Die Technologie des Gecko Grippers orientiert sich am Vorbild des Geckos, der an glatten Flächen emporklettern kann. Dabei nutzt das Reptil physikalische Anziehungskräfte zwischen Fuß und Oberfläche (Van-der-Waals-Kräfte). Basierend auf Arbeiten der NASA (JPL) und der Standford University entwickelte Perception Robotics nach diesem Vorbild aus der Natur gemeinsam mit NASA-JPL eine Greiflösung für das produzierende Gewerbe. Im Kontakt mit glatten und rauen Materialien entfalten Millionen winzige Stiele am Roboterarm eine hohe Haftwirkung, mit der sich beispielsweise Blech- oder Glasstücke bewegen lassen. Der Gecko-Greifarm kam 2017 in der Blechverarbeitung zum Einsatz - in der Herstellung von Solarpanelen sieht Perception Robotics einen wichtigen zukünftigen Markt.

KUKA (Deutschland): LBR Med, Leichtbauroboter

Der LBR Med Roboterassistent von Kuka Deutschland unterstützt bei vielfältigen Aufgaben in der medizinischen Forschung und Praxis und arbeitet dabei in unmittelbarer Nähe zum Menschen. In Laboren, Kliniken oder Operationssälen übernimmt der Leichtbauroboter je nach Werkzeug und Programm verschiedene Tätigkeiten - beispielsweise bei medizinischen Eingriffen, Behandlungen oder wissenschaftlichen Testverfahren. Der LBR Med verfügt über sieben Achsen sowie besonders empfindliche Sensoren, die für die Mensch-Roboter-Kollaboration geeignet sind. Die Roboterkomponente lässt sich weltweit in Medizinprodukte integrieren und ist auf internationale Sicherheits- und Qualitätsnormen geprüft und zertifiziert. So verfügt LBR Med beispielsweise über biokompatible und korrosionsresistente Oberflächen und erfüllt mit innenliegenden Anschlüssen die Hygiene-Standards in Praxen, Kliniken oder Operationssälen.

Lely International (Niederlande): Stallreinigungsroboter

Der Discovery 120 Collector fährt auf einer programmierten Route durch den Kuhstall und wird auf seinem Weg von eingebauten Sensoren gesteuert. Dabei saugt der Roboter auf festen Laufgängen den Kuhmist auf. An der Vorder- und Rückseite kann das Gerät zur Verdünnung und Reinigung zusätzlich Wasser versprühen. Die Vakuumpumpe im Inneren saugt die Gülle in das Gerät - ist der Tank voll, fährt der Discovery zur Abladestation. Hier entleert der Reinigungsroboter den Tank und füllt den Wasservorrat auf, bevor er zur Ladestation zurückkehrt. Lely brachte den Discovery 2017 in einigen europäischen Ländern sowie den USA auf den Markt. Künftig sollen weitere Länder hinzukommen.

Über den IERA-Award

Der IERA-Award (Award for Innovation and Entrepreneurship in Robotics and Automation) wird jährlich vom Weltroboterverband IFR gemeinsam mit der Robotics and Automation Society der internationalen Ingenieursvereinigung (IEEE-RAS) vergeben. Zur Auswahl der diesjährigen Gewinner trat eine hochrangige Jury mit Vertretern beider Organisationen zusammen

