Microland will als Microsoft Cloud Solution Provider seinen Kunden die Migration zur Cloud erleichtern

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -

Status soll Akzeptanz und Nutzung von Microsoft Azure für Kunden beschleunigen

Microland, ein Beschleuniger des digitalen Wandels bei globalen Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass es ab sofort durch das Microsoft Cloud Solution Provider-Programm verkauft. Mit dem Lizenzierungsprogramm und direkter Abrechnung wird Microland zum Drehkreuz der Kundenbeziehung. Es kann kombinierte Angebote und Dienste verkaufen sowie Produkte und Dienstleistungen direkt bereitstellen, betreuen und unterstützen. Als Cloud Solution Provider besitzt Microland die Verkaufsberechtigung für die USA, das VK und Indien.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg )

Microland hat eine globale Strategie verfolgt und auf den Grundprinzipien von Anwendung und Infrastruktur daran gearbeitet, Microsofts Cloud-Strategie zu komplementieren. Microland kann jetzt reibungslos Microsoft Cloud-Lösungen verkaufen und Kunden dabei helfen, durch die Cloud geschäftlichen Mehrwert zu erzielen. Es wickelt den gesamten Abrechnungsprozess ab und ist direkt für den Support zuständig, um integrierte durchgängige Lösungen als Managed Service auf Microsoft Cloud bereitzustellen.

"Mit dem Status als Cloud Services Provider für Microsoft Azure stärken wir unsere Kernkompetenzen und unser Leistungsangebot. Außerdem können wir neue Kundengruppen und Partner bei ihrer Digitalisierungsstrategie durch Mehrwertangebote unterstützen. Wir werden weiter mit Hochdruck am Ausbau unserer wertschöpfenden Mehrwertleistung und an der Aufwertung des Kundenerlebnisses für Kunden arbeiten, die zur Umsetzung ihrer Geschäftsziele eine wirklich skalierbare Infrastruktur wollen", sagte Bobby MD, Sr. VP - Global Microsoft Business.

"Mit dem Cloud Solution Provider-Programm wird Microland zum Drehkreuz der Kundenbeziehung", sagte Gavriella Schuster, Corporate VP, One Commercial Partner, Microsoft Corp. "Partner wie Microland, die durch Cloud Solution Provider verkaufen, haben durch hohe Maßstäbe bewiesen, dass sie unsere gemeinsamen Kunden beim digitalen Wandel unterstützen wollen."

Mit dem Status als Cloud Solution Provider will Microland seine globale Präsenz festigen. Das Unternehmen wird seine Kunden durch Bewertungen des Anwendungs-Ökosystems unterstützen und sie bei der Modernisierung der Technologie und des Rechenzentrums beraten. Dabei wickelt es den gesamten Implementationszyklus ab.

Informationen zu Microland:

Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung des digitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kunden zum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.microland.com

Rückfragen & Kontakt:

+91-9741189835