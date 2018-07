China UnionPay: China übernimmt die Führung bei der Erprobung mobiler Zahlungsmethoden und bietet seiner Bevölkerung komfortable Lösungen an.

Peking (ots/PRNewswire) - Mit nur einem Mobiltelefon in der Hand können Sie in die U-Bahn oder den Bus einsteigen, in einem Supermarkt oder Mini-Markt einkaufen, auf dem Campus für benötigte Vorräte oder über die mobile Quick-Pass-Funktion eine Verkehrsstrafe bezahlen. Für viele Menschen in China gehört das heute zum Alltag.

Heute ist das mobile Bezahlen nahtlos in den Alltag eines jeden Menschen eingedrungen und hat das Leben tiefgreifend beeinflusst. Alle Augen sind auf China gerichtet, denn das bevölkerungsreichste Land der Welt hat die Führung im Zeitalter des mobilen Bezahlens in einem rasanten Tempo übernommen.

China betritt vorzeitig das Zeitalter des bequemen mobilen Bezahlens

Eine Umfrage von Ipsos, einem führenden internationalen Marktforschungsunternehmen, unter 18.000 Verbrauchern in 23 Ländern und Regionen zeigt, dass 77 % aller Chinesen mobile Zahlungsdienste nutzen und damit weltweit an erster Stelle stehen. In den USA und Japan hat die Marktdurchdringung beim mobilen Bezahlen bisher nur 48 Prozent bzw. 27 Prozent erreicht. Angesichts der Größe der chinesischen Bevölkerung ist der Unterschied bemerkenswert.

Am Beispiel der täglichen Bewegung der Bevölkerung wurden dramatische Veränderungen im Zahlungsverhalten chinesischer Pendler und Reisender beobachtet, wenn sie in einen Bus oder eine U-Bahn steigen oder ein Auto fahren. Diese Entwicklung wurde durch die Popularität mobiler Bezahlmethoden ermöglicht. Der Einsatz der mobilen Zahlungsmethoden von UnionPay zur Begleichung aller während des Transports anfallenden Gebühren ist heute in mehr als 400 Bezirken und Städten Chinas die gängige Methode, um von A nach B zu gelangen. Die Bevölkerungsanteile mit dem höchsten Prozentsatz beim Einsatz mobiler Zahlungsmethoden befinden sich dabei in Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Hangzhou, Fuzhou und Jinan.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Autobesitzer, die ihre Fahrzeugdaten der UnionPay-App hinzugefügt und ihre UnionPay-Zahlungsfunktion als Standard-Zahlungsoption eingerichtet haben, können durch jede Mautstation entlang der Autobahn fahren, ohne anzuhalten. Das System erkennt dabei automatisch das Nummernschild und übermittelt die Autobahngebühr.

Ein komfortabler mobiler Bezahldienst für alle Zahlungsszenarien

Das Projekt zum Nachweis der Bequemlichkeit des mobilen Bezahlens, das "Mobile Payment Convenience Demonstration Project", unter der Schirmherrschaft der chinesischen Zentralbank konzentriert sich auf die Bereiche, die für das Leben eines jeden Menschen von großer Relevanz sind und hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität aller in China ansässigen Menschen durch Serviceverbesserungen zu steigern. Dazu gehören unter anderem die so genannten zehn großen Zahlungsszenarien: Reisen mit dem Bus oder der U-Bahn, Lebensmittelmarkt und andere lokale Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Supermärkte, Nutzung öffentlicher Dienstleistungen, Selbstbedienungsautomaten, Aktivitäten auf dem Campus, die College- oder Universitätscafeteria, Gesundheitsfürsorge und Abrechnung von Bußgeldern. Verbraucher können die Zahlung schnell und effizient abwickeln, solange sie UnionPay-App, UnionPay Mobile QuickPass und UnionPay QR-Code verwenden.

Das komfortable Service-Netzwerk von UnionPay für mobiles Bezahlen ist jetzt in 100 Modellstädten in ganz China verfügbar. Es bietet die Möglichkeit, die Zahlungsoption zu nutzen, um unter anderem für Kleidung, Essen, Unterkunft, Transport, Unterhaltung und Einkauf zu bezahlen. Die UnionPay-App und der UnionPay QR-Code sind jetzt bei mehr als 38.000 Händlern in über 1.900 Einkaufszentren sowie bei 9.000 Händlern auf 318 Hochschulgeländen verfügbar. Im Hinblick auf die Bezahlung öffentlicher Dienstleistungen ist die Zahlungsoption in über 300 Städten in ganz China für die Abwicklung von mehr als 1.700 Posten einschließlich Wasser, Strom und Gas verfügbar, während Verkehrsverstöße in Tianjin und Shanghai vor Ort mit einer direkten Zahlung über die UnionPay-App abgewickelt werden können. Im öffentlichen Verkehr sind die mobilen Bezahlmöglichkeiten von UnionPay, einschließlich der UnionPay-App, zu einer allgegenwärtigen Möglichkeit geworden, den Fahrpreis in Bussen, U-Bahnen und Taxis einzuziehen, für ein Flugticket zu bezahlen und Autobahngebühren zu erheben.

Das "Chinese Convenience Project" fördert die Universalisierung des mobilen Bezahlens

Warum übernimmt China so schnell die Führung beim mobilen Bezahlen?

Dies ist vor allem auf das oben erwähnte und von UnionPay und anderen Großbanken geförderte Demonstrationsprojekt "Mobile Payment Convenience" der chinesischen Zentralbank zurückzuführen. Bei diesem Projekt handelt es sich nicht nur um ein kommerzielles Vorhaben, sondern um ein Projekt zur Steigerung der Lebensqualität und des Komforts des chinesischen Volkes. Der gesamten Bevölkerung soll so unter der Ägide der chinesischen Regierung und der Unterstützung des ganzen Landes geholfen helfen.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass China im Zeitalter des mobilen Bezahlens die Führung übernommen hat. China ist bereit und willens, den nächsten Schritt für die Entwicklung der Weltwirtschaft zu tun, und diese Vorteile auf die Menschen in der ganzen Welt auszudehnen.

