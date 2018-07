Cambium Networks führt modernsten Outdoor-WLAN-Zugriffspunkt für Firmen, Industriegelände, Veranstaltungen und öffentlichen Zugriff ein

Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein führender, weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, heute den neuen cnPilot e700 vorgestellt, einen in der Cloud verwalteten WLAN-Zugriffspunkt für die Outdoor-Nutzung für Firmen. Das Gehäuse des Zugriffspunkts verfügt über ein IP67-Rating und der Standard 802.11ac Wave 2 wird unterstützt. Damit ist er ideal geeignet, die Anbindung in Hotels, Schulen, Firmen und auf Industriegeländen herzustellen, in denen Client-Kapazität und Netzwerkleistung von höchster Wichtigkeit sind.

cnPilot(TM) e700 stellt Gigabit-Durchsatz und Anbindung mit 802.11ac Wave 2 mit 512-Client-Kapazität zur Verfügung

"Outdoor-WLAN mit hoher Kapazität muss anspruchsvollen Umgebungen wie starkem Wind, Regen, extremen Temperaturschwankungen und Flugsand standhalten, um interne Schäden zu vermeiden und hohem Anspruch an das Netzwerk gerecht zu werden", sagte Daryl Schoolar, Practice Leader at Ovum. "Solche Ansprüche an das Netzwerk steigen, da digitale Geräte intelligenter werden und die Anwendungen mehr Daten generieren und größere Bandbreite benötigen."

"Wir setzen den cnPilot e700 ein, um einen Outdoor-Imbisswagen in McAllen (Texas) anzubinden", sagte Drew Lentz, Mitbegründer von Frontera Consulting. "Unsere Ergebnisse der letzten zwei Wochen waren ermutigend und fehlerlos. Wir nutzen cnMaestro, die kostenlose Cloud-Management-Lösung von Cambium Networks, um die Ausrüstung und drahtlose Anbindung zu überwachen und zu warten."

Zu den Funktionen des cnPilot e700 gehören:

Hochverstärkende, ungerichtete 8-dBi-Antenne für 2,4 und 5 GHz

Strahlformung unter Standard 802.11ac Wave 2 für 5 GHz

4x4 MU-MIMO Antenne für 5 GHz

2x2 MIMO Antenne für 2,4 GHz

EIRP: 33 dBm (2,4 GHz) und 36 dBm (5 GHz)

512 Clients, 16 SSIDs

Robustes Gehäuse mit IP67-Rating

"Der cnPilot e700 ist ein in der Cloud verwalteter Zugriffspunkt, der bei Uplink und Downlink Strahlformung nutzt, um in Umgebungen mit starker HF-Interferenz hohe Leistung zu liefern", sagte Rad Sethuraman, Vice President für Product Line Management bei Cambium Networks. "Neben den neuen Funktionen des cnPilot e700 unterstützt das System LTE-Filterung in Bändern, die an 2,4 GHz angrenzen, um die Interferenz zu minimieren und die Leistung zu verbessern; sowie einen zusätzlichen PoE-Ausgang zum Betrieb eines Zusatzgerätes, beispielsweise drahtloser Backhaul-Module, Umweltsensoren oder Überwachungskameras." Der e700 tritt zu den Indoor-WLAN-Zugriffspunkten e410 und e600 mit 802.11ac Wave 2 hinzu. Netzwerkbetreibern wird nahtlose Abdeckung ihrer Gelände innen und außen möglich. Die Nutzer können effizienter und effektiver kommunizieren, unabhängig von ihrem Arbeitsplatz.

Informationen zu Cambium Networks

Cambium Networks ist führender, weltweiter Anbieter von Drahtloslösungen, die Personen, Regionen und Einrichtungen besser miteinander verbinden. Wir spezialisieren uns auf die Bereitstellung kompletter drahtloser Lösungen zuverlässiger, skalierbarer, sicherer, in der Cloud verwalteter Plattformen, die auch unter schwierigen Umständen funktionieren. Mit Cambium können Dienstanbieter, Großunternehmen und Betreiber in Industrie und Behörden für intelligente Anbindung sorgen. Cambium fühlt sich der steten Innovation im drahtlosen Zugriff verpflichtet. Dies zeigt sich in Millionen von Sendern in vielen tausend Netzwerken, welche weltweit der Gesellschaft helfen. Die Belegschaft widmet sich zudem gemeinnützigen Tätigkeiten in den Regionen, in denen man tätig ist. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz im Raum Chicago und verfügt über Zentren für Forschung und Entwicklung in den USA, Großbritannien und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk von Vertreibern seines Vertrauens. www.cambiumnetworks.com

