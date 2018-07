Nick Parsons wechselt als Head of Research and Strategy zur ThomasLloyd Group

In neuer Funktion zugleich auch Chefvolkswirt (FOTO)

London, Großbritannien (ots) - Die ThomasLloyd Group hat ihr Management-Team erweitert und mit Nick Parsons eine erfahrene Führungskraft gewonnen. Nick Parsons ist seit Juni am Hauptsitz in London als Head of Research and Strategy tätig und in dieser Rolle zudem Chefvolkswirt der global tätigen Investment- und Beratungsgesellschaft. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im internationalen Finanzsektor und arbeitete für mehrere globale Banken. Sein Wissen wird die Kompetenz der ThomasLloyd Group in den Bereichen Research & Strategy weiter stärken und so zum globalen Wachstum des Unternehmens beitragen.

Der Brite ist ein ausgewiesener Kapitalmarkt- und Währungsexperte, der in den vergangenen Jahrzehnten hochrangige Führungspositionen in Frankfurt, Paris, Sydney, New York und Singapur bekleidete. Parsons wird mit seinem Team das makroökonomische Research der ThomasLloyd Group weiter ausbauen und durch länderspezifische Reports sowie volkswirtschaftliche Prognosen die Auswahl der Investments und den Anlageprozess qualitativ beraten und begleiten. Zugleich wird er mit seinen Analysen der FX- und Zinsmärkte die Arbeit des Asset Managements und des Treasury Managements quantitativ unterstützen.

Vor seinem Eintritt in die ThomasLloyd Group arbeitete er als "Head of Research UK & Europe" und "Global Head of Foreign Exchange" bei der National Australia Bank. Davor war er unter anderem bei der Commerzbank AG als Head of Macro Research Group, als Global Head of Currency Research bei der BNP Paribas und bei der Canadian Imperial Bank of Commerce als Head of Treasury Advisory Group sowie bei der Union Discount Company of London als Group Economist tätig.

Nick Parsons zu seinem Eintritt: "Der strategische Ansatz der ThomasLloyd Group als Impact Investor ist einzigartig, daher freue ich mich sehr, Teil dieses Unternehmens zu werden. Anders als in meinen früheren beruflichen Stationen kann ich in meiner neuen Aufgabe dazu beitragen, Investitionen in nachhaltige Sachwerte und Wachstum in Asien anzustoßen, die die Lebensumstände der Menschen in der Region sichtbar verändern."

T.U. Michael Sieg, Chairman und CEO der ThomasLloyd Group, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dass Nick Parsons unser Management-Team verstärkt. Seine Expertise wird zu unserer nächsten Wachstumsphase - der globalen Expansion - spürbar beitragen. Mit seiner Arbeit wird er neue Impulse setzen und unser Unternehmen viel stärker in den öffentlichen wirtschaftspolitischen Diskussionen repräsentieren."

Download der Pressemitteilung: Die Pressemitteilung als PDF sowie das Bild können Sie hier herunterladen: http://ots.de/eQrO1O

Über die ThomasLloyd Group

Die ThomasLloyd Group ist eine global tätige Investment- und Beratungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf den Infrastruktur-Sektor in Asien spezialisiert hat. Das Unternehmen ist mit Hauptsitzen in London und Zürich und an 13 weiteren Standorten in 8 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien vertreten. Das Leistungsspektrum umfasst Capital Raising, M&A und Corporate Finance für private und börsengelistete Unternehmen, Projektfinanzierung und -management für Projektentwickler und Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Fonds für private und institutionelle Investoren. Mit über 200 Mitarbeitern verwaltet die ThomasLloyd Group aktuell ein Vermögen im Wert von über drei Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thomas-lloyd.com

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

ThomasLloyd Group

Presse/Kommunikation

Tel +49(0)89 599 890 313

Fax +49(0)89 599 890 323

public.relations @ thomas-lloyd.com

www.thomas-lloyd.com