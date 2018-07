LK NÖ-Präsident Schultes von Bundeskanzler Kurz ausgezeichnet

Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz überreichte Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich-Präsident Hermann Schultes das "Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern" für seine Verdienste um die Republik Österreich. Damit bedankte sich Kurz unter anderem für den Einsatz, den Hermann Schultes in seiner vierjährigen Amtszeit als LK-Präsident in ganz Österreich an den Tag gelegt hat. Im Mai übergab Schultes dieses Amt an den Vorarlberger Josef Moosbrugger.

In Niederösterreich setzt Schultes weiterhin klare Akzente für bäuerliche Familienbetriebe und tritt als Präsident der LK Niederösterreich wie bisher für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern ein. Bundeskanzler Kurz, dessen Eltern selbst von einer Landwirtschaft im Waldviertel stammen, verwies in seiner Ansprache auf die langjährige, gute Zusammenarbeit im Sinne der Bäuerinnen und Bauern. (Schluss)

