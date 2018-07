ORF SPORT + mit dem Golfmagazin „Players“

Am 12. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 12. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom UCI Mountainbike-Weltcup DHI Fort William 2018 um 19.00 Uhr, von der Österreich-Rundfahrt 2018 (6. Etappe Knittelfeld – Wenigzell) um 20.15 Uhr, von der Internationalen Meisterschaft von Baden 2018 (Pferdesport) um 20.40 Uhr und vom Handball-EM-Finale 2018 Spanien – Schweden um 20.55 Uhr, das Golfmagazin „Players“ um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Das Golfmagazin „Players“ berichtet am 12. Juli über folgende Themen:

Wordrap mit zwei Olympiasiegern: Leonhard Stock und Stephan Eberharter plaudern; zehn Gründe für den Golfsport: In die Natur eintauchen; Dogleg: Mit dem Hund am Golfplatz; Der gute Tipp: Easy Chippen; These Boots are made for walking: Der Golfschuh, getreten und trittsicher.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 11. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at