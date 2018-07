Neues Tourismus-Konzept bringt Gäste-Plus für Neusiedlersee-Gemeinde Podersdorf am See

Podersdorf am See (OTS) - Sehr zufriedenstellend präsentiert sich die Halbjahresbilanz 2018 der Tourismusgemeinde Podersdorf am See. Das von den Tourismusverantwortlichen im Februar vorgestellte neue Konzept bewährt sich: Ausbau des Angebots mit einem früheren Saisonstart, Schwerpunkt der Gästewerbung auf die Zielgruppen aktive Wassersportler, Familien mit Kindern, Naturbegeisterte sowie Weinliebhaber und kulinarisch Interessierte. In den Monaten März und April verzeichnete Podersdorf am See ein Plus von 10%, bis Ende Mai waren es 93.495 Nächtigungen.

Bereits der Saison-Opener, das Drachenfest, brachte mehr als 6.000 Besucher. Aber auch das „Hop on - Hop off“ Musikerlebnis in den Podersdorfer Betrieben, die Surf Games, der Weinfrühling und attraktive Konzerte waren Anziehungspunkt für Jung und Alt. Das erstmals durchgeführte School‘s Out Festival „Born to Beach“ lockte mit Sport- und Party-Atmosphäre rund 1.500 jugendliche Gäste vor allem aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland an.

„Die Arbeit hinter den Kulissen macht sich mittlerweile sehr positiv bemerkbar, operative und bauliche Maßnahmen erhöhen die Qualität des Angebots und die Zufriedenheit unserer Gäste“, sagt Doris Neger, Geschäftsführerin der Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft, die in den letzten Monaten mit ihrem Team voll im Einsatz war. Auch Tourismusverbands-Obmann Rene Lentsch und Bürgermeisterin Michaela Wohlfart stoßen ins gleiche Horn: „Die Saisonverlängerung, aber auch Nächtigungen außerhalb der Wochenenden bringen ein deutliches Plus. Geholfen haben sicherlich auch ideale Wetterbedingungen zu den Feiertagen im Frühjahr, die nicht nur Stammgäste, sondern auch neues Publikum zu unseren Open Air-Veranstaltungen gelockt haben. Mit dem verbreiterten Social Media Marketing erreichen wir in der Zwischenzeit teilweise bis zu 100.000 Personen.“

Neben dringend notwendigen Sanierungen im Bereich des Strandgeländes läuft seit einigen Wochen eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Infrastrukturanlagen als Basis für ein mögliches größeres Investitionsprogramm der Gemeinde, bei dem Bevölkerung und Gäste in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. In den nächsten Wochen werden Befragungen bei Einheimischen und Gästen durchgeführt, um so Wünsche und Anliegen bereits im Vorfeld berücksichtigen zu können.

Die Buchungslage für die Sommermonate Juli und August ist ebenfalls erfreulich, auch wenn der Trend der Gäste, immer kurzfristiger zu entscheiden, sich auch in Podersdorf am See zeigt.

Die nächsten Termine:

12. Juli, SonnWeinJazz: Erster Teil der SonnWein-Trilogie, direkt an der Mole beim Leuchtturm.

26. Juli, SonnWeinFolk: Zweiter Teil der SonnWein-Trilogie, diesmal mit Klängen einer großartigen Folk-Band.

19.-21. Juli, Podersdorfer Winzerfest: Eine Weinbauverein-Veranstaltung der besonderen Art am Marktplatz. Mit ausgezeichneten Weinen aus Podersdorf am See bei stimmungsvoller Musik.

9. August, SonnWeinReggea: Abschluss der SonnWein-Trilogie im Zeichen von Reggea.

11. August, Winzerpartie: Die besten Weine von 21 Topwinzern aus Podersdorf am See werden vor der Ortsvinothek „Weinclub 21“ präsentiert und verkostet. Ein stimmungsvolles Straßenfest für Urlaubsgäste und Einheimische in der höchst prämierten Weinbaugemeinde.

13.-17./20.-24. August, Zirkus-Camp: Für Kinder und Jugendliche sowie all jene, die sich gerne von der Zirkuswelt bezaubern lassen. Im Zirkuszelt werden die Kinder zu Stars in der Manege.

17. August, ORF-Sommerfest: Die Sommerfest-Tour des ORF-Burgenland macht Halt in Podersdorf am See und verspricht ein amüsantes und interessantes Programm für die ganze Familie.

23.-26. August, Outback-Festival: Festival-Feeling pur im Strandbad mit zahlreichen Live-Bands wie Uriah Heep, Slade, Minisex, Wiener Wahnsinn u.v.m. auf der großen Open-Air-Bühne. Liveacts, DJ´s, coole Aussteller, Drinks & Streetfood, Aftershow

