Kompromisse im Urlaub: Jeder 6. Österreicher richtet seine Ferien nach dem Haustier

Die Tierliebe der Haustierbesitzer in Österreich ist groß: Rund jeder 6. möchte im Urlaub nicht auf den tierischen Freund verzichten (17 Prozent) und geht deshalb Kompromisse ein. Jedes 10. Frauchen und Herrchen wählt das Urlaubsziel danach aus, ob Hund oder Katze mitfahren können. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs. Der tierische Freund ist für viele ein vollwertiges Familienmitglied, das im Urlaub nicht fehlen darf. Deshalb verzichten die Haustierbesitzer oft auf Traumziele und buchen nur dort eine Unterkunft, wo Tiere willkommen sind. 7 Prozent gehen noch weiter: Sie verzichten komplett auf den Urlaub, wenn das Haustier nicht mitreisen kann. Sie wollen unter keinen Umständen alleine verreisen oder das Tier gar einer Urlaubsvertretung überlassen.

Beliebteste Aufpasser: Familie und Freunde

Bei einem Großteil der Haustierbesitzer geht die Tierliebe aber nicht so weit: Viele verreisen auch ohne Bello oder Mauzi und vertrauen sie einer Urlaubsvertretung an. Dabei ist es 64 Prozent besonders wichtig, dass das Tier vom engen Familien- und Freundeskreis versorgt wird. Zu diesen Personen haben die Befragten das größte Vertrauen. So kann das Tier meist sogar in der gewohnten Umgebung bleiben. Erst weit dahinter rangieren die Nachbarn (14 Prozent), denen insgesamt deutlich weniger Befragte ihr Haustier überlassen würden. Lediglich 5 Prozent vertrauen dagegen fremden Dienstleistern und würden ihr Tier in eine Tierpension geben.

Mit steigendem Alter verschiebt sich dieser Anteil deutlich: Bei den tierlieben Senioren ab 60 Jahren ist für mehr als jeden 10. eine Tierpension eine Option (12 Prozent) und nur noch die Hälfte der Befragten kann oder will auf Familie und Freunde zurückgreifen (50 Prozent). In dieser Altersgruppe sind die Tierbesitzer eher bereit, zugunsten des tierischen Mitbewohners auf den Urlaub zu verzichten: Ganze 12 Prozent bleiben lieber zu Hause, wenn sie ihr Tier nicht mitnehmen

können.

