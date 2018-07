Die zwei Superwanderer sind am Dachstein gestartet

Vor ihnen liegen 60 Wander-Etappen „Vom Gletscher zum Wein“

Graz (OTS) - Martina Traisch und Manfred Polansky heißen die zwei Superwanderer, die ab sofort auf der Wanderroute „Vom Gletscher zum Wein“ die Steiermark durchwandern. Martina auf der Südroute mit 25 Etappen, Manfred auf der Nordroute mit 35 Etappen. Eineinhalb bis zwei Monate werden sie für Steiermark Tourismus von ihren Eindrücken und Erlebnissen mit Fotos und Video auf www.steiermark.com/superwanderer sowie über #superwanderer2018 und #vomgletscherzumwein berichten. Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Steiermark Tourismus-Geschäftsführer Erich Neuhold verabschiedeten die beiden heute gemeinsam mit den Kooperationspartnern Northland Professional, Dachstein Outdoor, Grawe Versicherung, Energie Steiermark, ORF Steiermark und Kleine Zeitung bei ihrem Start am Dachstein.

„Wandern hat für den heimischen Tourismus eine große Bedeutung als Ganzjahresaktivität, die wir mit der Wanderroute ‚Vom Gletscher zum Wein‘ und vielen weiteren Angeboten im In- und Ausland bewerben. Unsere Superwanderer werden mit ihren Eindrücken viel dazu beitragen und Lust machen, die Steiermark zu erwandern. Ich wünsche den beiden viel Glück und Ausdauer sowie besonders schöne Erlebnisse vom Dachstein im Norden bis zu den Thermen und Weinbergen im Süden“, so Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl am Dachstein.

„Martina und Manfred sind die Vorhut für eine möglichst große Anzahl an Superwanderern. Die zwei gehen vor, um Lust auf die Wanderroute „Vom Gletscher zum Wein“ zu machen, jeder andere trägt sich dann auch auf unserem Superwanderer-Portal – und kann selbst zum Superwanderer werden. Auf unserer Seite treffen sich diese Wanderer virtuell, sprich es soll eine richtige Online-Wandergemeinschaft entstehen“, so Erich Neuhold, GF Steiermark Tourismus, der selbst schon 20 Etappen dieser Tour gegangen ist.

„Wir sehen uns dann in Bad Radkersburg in rund zwei Monaten zum Ankunftsfest“, verabschiedeten sich die beiden steirischen Superwanderer Martina Traisch und Manfred Polansky.

Das Portal www.steiermark.com/superwanderer

Jeder Wanderer wird ab der 1. absolvierten Etappe in die Online-Wandergemeinschaft „vom Wanderküken zum Superwanderer“ aufgenommen. Nach Begehung der Nord- oder Südroute wird er zum Superwanderer gekürt so wie unsere zwei angehenden Superwanderer Martina und Manfred. Und wer die Nord- UND Südroute der Wanderroute „Vom Gletscher zum Wein“ gegangen ist, steigt in die oberste Liga unter den Wanderern auf. Steiermark Tourismus freut sich schon jetzt auf diesen Moment.

Alle Wanderer posten Fotos und beschreiben ihre Eindrücke und Erlebnisse ähnlich einem Blogeintrag.

Alle Infos zum Fortschritt der Superwanderer

www.steiermark.com/superwanderer

#vomgletscherzumwein

#superwanderer2018

ORF Steiermark/Radio Steiermark: TV-Ankünder am Dienstag und Donnerstag mit Hinweis auf Hörfunk am Mittwoch bzw. Freitag

In der Kleinen Zeitung wöchentliche Etappen-Zusammenfassungen.

Alle Toureninfos hier: www.steiermark.com/gletscher-wein

