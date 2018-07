Wien-Landstraße: Wohnungseinbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Ein Zeuge, der verdächtige Geräusche aus einer Nachbarswohnung in der Sechskrügelgasse wahrnehmen konnte, verständigte am 10. Juli 2018 um 02.30 Uhr die Polizei. Beamte der WEGA durchsuchten das Haus und konnten drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festnehmen. Ein Rucksack, gefüllt mit Diebesgut und Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Die Männer im Alter von 28, 41 und 43 Jahren befinden sich in Haft.

