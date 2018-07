Wien-Floridsdorf: Versuchte Messerattacke nach Beziehungsstreit

Wien (OTS) - In einer Wohnung in der Ohmgasse ist es am 10. Juli 2018 um 13.20 Uhr zu einem Beziehungsstreit gekommen. Eine 33-jährige Frau bedrohte ihren Lebensgefährten mit dem Umbringen und versuchte ihn mit einem Messer zu attackieren. Der 29-Jährige konnte den Angriff abwehren und wurde nicht verletzt. Die Frau wurde festgenommen, ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.

