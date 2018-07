PwC Österreich: Zwei neue Partner im Bereich Tax and Legal Services

Wien (OTS) - Mit dem neuen Geschäftsjahr Anfang Juli erweitert PwC Österreich seine Führungsetage: Richard Jerabek (39) und Hannes Rasner (43) ergänzen ab sofort das Partnerteam im Bereich Tax and Legal Services.

Richard Jerabek

Dr. Richard Jerabek (39) ist seit 2003 bei PwC Österreich tätig. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich des internationalen Steuerrechts sowie des Konzernsteuerrechts. Auch Umgründungen zählen zu seinem Spezialgebiet. Jerabek ist Mitglied der European Direct Tax Group von PwC, Mitglied des Fachsenats für Steuerrecht der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und des D-A-CH-Steuerausschusses. Er ist zudem Verfasser zahlreicher Fachpublikationen.

Hannes Rasner



Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Mag. Hannes Rasner (43) ist seit 2006 bei PwC Österreich im Bereich Steuern tätig. Seine Spezialgebiete umfassen die steuerliche Beratung von Banken und Leasinggesellschaften, sowie die Strukturierung von internationalen Unternehmensgruppen und die Besteuerung von Kapitalvermögen. Zu diesen Themenschwerpunkten hält Hannes Rasner Fachvorträge und ist Verfasser zahlreicher Fachpublikationen. Er ist Mitglied des Fachsenats der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie des Instituts der Wirtschaftsprüfer.

Über PwC:

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 158 Ländern. Mehr als 236.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Lang

Corporate Communications

Tel.: 01 501 88-5104

barbara.lang @ pwc.com