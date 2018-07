5GAA, BMW Group, Ford und Groupe PSA zeigen europaweit erstmals die Interoperabilität der C-V2X-Direktkommunikation zwischen mehreren Automobilherstellern (FOTO)

Paris (ots) -

- Die Unternehmen arbeiten mit Qualcomm und Savari zusammen, um

den Leistungsfortschritt von C-V2X-Kommunikation in puncto

Sicherheit, Verkehrseffizienz und Fahrzeugautonomie zu

präsentieren

- Die Vorführung umfasst die Kommunikation zwischen Fahrzeugen,

Motorrädern und der Infrastruktur und verspricht kommerzielle

Marktreife bereits ab 2020 für den industriellen Einsatz

Die 5G Automotive Association (5GAA), BMW Group, Ford Motor Company (NYSE: F) und Groupe PSA - zusammen mit Qualcomm Technologies, Inc., einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, sowie Savari Inc. - gaben die erste Live-Demonstration der C-V2X-Direktkommunikationstechnologie für Fahrzeuge verschiedener Automobilhersteller bekannt. Zur Demonstration gehörte auch eine Live-Vorführung der direkten Kommunikationstechnologie C-V2X zwischen Pkws, Motorrädern und Infrastruktureinrichtungen. C-V2X ist eine globale Lösung für die sogenannte "Vehicle-to-Everything-Kommunikation" (V2X), die der Verbesserung der Fahrzeugsicherheit, des automatisierten Fahrens und der Verkehrseffizienz dient.

Die Demonstration zeigte die sicherheits- und verkehrstechnischen Vorteile einer Verwendung der C-V2X-Technologie einerseits zur Kollisionsvermeidung (mittels Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, engl. V2V) sowie zur Vernetzung mit den Verkehrssignalanlagen (Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation, engl. V2I) sowie den Verkehrsmanagementzentralen (TMC). Die C-V2X-Technologie wurde dabei mit Echtzeit-Direktkommunikation betrieben, um die Möglichkeit aufzuzeigen, auch ohne Mobilfunknetzabdeckung zu arbeiten, was eine kommerzielle Marktreife für den industriellen Einsatz bereits ab dem Jahr 2020 verspricht. Überlegene Leistung und Kosteneffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Technologien, sowie Aufwärtskompatibilität mit 5G lassen die C-V2X-Direktkommunikation zu einer der bevorzugten Lösungen für C-ITS-Anwendungen werden.

Sechs Vorführungen wurden gezeigt: Elektronisches Notfall-Bremslicht, Kollisionswarnung an Kreuzungen, Kollisionswarnung beim Abbiegen, Warnung vor langsamen und stehenden Fahrzeugen, Warnung vor Signalverstößen sowie Warnung vor gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Zum Einsatz kamen zweirädrige Elektroroller der BMW Group sowie selbstfahrende Pkws der Marken Ford, Groupe PSA und BMW Group, die alle mit der C-V2X-Direktkommunikationstechnologie und der Chipsatz-Lösung 9150 C-V2X von Qualcomm® ausgestattet waren. V2X-Softwarestack und Anwendungssoftware mit der entsprechenden straßenseitigen Infrastruktur wurden vom Branchenführer Savari bereitgestellt.

C-V2X wird weltweit von einem weitgefächerten Automobil-Ökosystem unterstützt, zu dem auch die schnell wachsende Organisation 5GAA (5G Automotive Association) gehört. 5GAA umfasst mehr als 85 weltweit agierende Mitglieder, zu denen viele führende Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer, Softwareentwickler, Mobilfunkbetreiber, Halbleiterunternehmen, Testgeräteanbieter, Telekommunikationsanbieter, Verkehrssignalanbieter und Straßenbetreiber gehören.

Mobilfunkmodems sind der Schlüssel zum Einsatz der C-V2X-Technologie in Fahrzeugen, um Telematik- und eCall-Systeme, vernetztes Infotainment und die Bereitstellung nützlicher Fahr-, Verkehrs- und Parkinformationen zu unterstützen. Da die C-V2X-Direktkommunikationstechnologie in das Funkmodem integriert ist, wird davon ausgegangen, dass die C-V2X-Lösungen kosteneffizienter und wirtschaftlicher als konkurrierende Technologien sind und von signifikanteren Begleitverkaufsraten profitieren. C-V2X-Feldversuche laufen zurzeit in Deutschland, Frankreich, Korea, China, Japan und den USA.

C-V2X ist derzeit die einzige V2X-Technologie, die auf den weltweit anerkannten Spezifikationen des sogenannten "3rd Generation Partnership Project" (3GPP) basiert und kontinuierlich weiterentwickelt wird, um Aufwärtskompatibilität mit 5G bieten zu können. C-V2X nutzt und setzt auch die von der Automobilindustrie und des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) definierten oberen Protokollschichten ein. C-V2X enthält zwei komplementäre

Übertragungsarten:

- Direkte Kommunikation wie in dieser Demonstration für V2V- und

V2I-Anwendungsfälle gezeigt wurde

- V2N-Netzwerkkommunikation, die Mobilfunkbetreiber für

Konnektivität wirksam einsetzt und Cloud-basierte Dienste

bereitstellt, einschließlich automatischer Unfallmeldungen (ACN,

wie von eCall vorgeschrieben), Gefahrenwarnungen,

Wetterbedingungen, optimale Grüne-Welle-Geschwindigkeit (GLOSA),

Parkplatzpositionen und Remote-Telebetrieb zur Unterstützung des

automatischen Fahrens, um nur einige zu nennen.

"Diese Demonstration baut auf dem erfolgreichen C-V2X-Showcase auf, das wir mit unseren Mitgliedern Audi, Ford und Qualcomm im April in Washington DC organisiert haben", sagt Christoph Voigt, Vorsitzender von 5GAA.

"Wir freuen uns, die wachsende Dynamik hinter dieser lebensrettenden Technologie mitzuerleben und zu sehen, wie unsere Mitglieder zusammenarbeiten, um C-V2X so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen."

"Die BMW Group hatte bereits 2013, bei der Markteinführung des BMW i3, die ersten C-ITS Anwendungsfälle auf den Markt gebracht. Heute sind die meisten der geplanten C-ITS-Anwendungsfälle bereits zur Norm geworden. Mit der Einführung von C-V2X liefert die BMW Group das letzte Puzzleteil mit einem praktischen Weg zu C-ITS, der rasche Vorteile aufzeigt", erklärt Christoph Grote, Senior Vice President Elektronik, BMW Group.

"Mit ihrer Kapazität, Fahrzeuge sicher und zuverlässig zu verbinden, zusammen mit ihrer Weiterentwicklung zu 5G, ist die C-V2X-Technologie integraler Bestandteil der Vision von Ford für den Transport der Zukunft, bei dem alle Autos und Infrastrukturen miteinander kommunizieren", sagt Thomas Lukaszewicz, Manager Automated Driving bei Ford Europa. "Wir sind sehr ermutigt durch vorläufige Testergebnisse in Europa und anderswo, die unsere Überzeugung bestätigen, dass die

C-V2X-Technologie über bessere V2X-Kommunikationsfunktionen verfügt."

"Wir arbeiten an einer nahtlosen Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und ihrer Umgebung, um die Verkehrssicherheit und die Sicherheit unserer Kunden zu erhöhen", erklärt Carla Gohin, Vice President for Research and Advanced Engineering bei PSA. " Nach der europaweit ersten Vorführung der C-V2X-Direktkommunikationstechnologie, die wir im vergangenen März mit Qualcomm Technologies veranstaltet haben, freuen wir uns, heute mit führenden Automobil- und Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, dass die C-V2X-Interoperabilität eine Realität geworden ist."

"Diese Demonstration der Interoperabilität zwischen mehreren Automobilherstellern ist nicht nur ein weiterer Meilenstein für den Einsatz der C-V2X-Technologie, sondern bestätigt auch die Marktreife und globale Kompatibilität der Direktkommunikation von C-V2X für vernetzte Fahrzeuge", sagt Enrico Salvatori, Senior Vice President & President, Qualcomm Europe und MEA. " Wir freuen uns darauf, weiterhin mit führenden Unternehmen der Automobilindustrie wie 5GAA, BMW Group, Ford, Groupe PSA und Savari zusammenzuarbeiten, um den Wandel der Automobilindustrie zu einer sichereren, vernetzten und autonomeren Zukunft voranzutreiben."

"Als einer der V2X-Pioniere ist unser Unternehmen sehr erfreut, weiterhin dazu beizutragen, den nächsten Schritt zur V2X-Revolution zu ermöglichen, die wir bereits 2008 mitgestaltet haben", erläutert Ravi Puvvala, CEO von Savari. "In den letzten anderthalb Jahren hat das Savari-Team intensiv mit den engagierten C-V2X-Ingenieuren in der 5GAA-Partnerschaft zusammengearbeitet. Das Resultat immer eindrucksvollerer Demonstrationen wird die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass

die C-V2X-Technologie bald weltweit im Einsatz sein wird."

Über 5GAA

Die 5G Automotive Association (5GAA) ist eine globale, branchenübergreifende Organisation von Unternehmen der Automobil-, Technologie- und Telekommunikationsbranche (ICT), die gemeinsam End-to-End-Lösungen für Mobilitäts- und Transportdienste der Zukunft entwickeln. Die im Jahr 2016 gegründete Vereinigung besteht aus über 90 Mitgliedern, deren Aufgabe es ist, Kommunikationslösungen zu entwickeln, zu testen und zu fördern, ihre Standardisierung einzuleiten und ihre kommerzielle Verfügbarkeit sowie globale Marktdurchdringung zu beschleunigen, um den Anforderungen der Gesellschaft an vernetzter Mobilität und Verkehrssicherheit mit Anwendungen wie automatisiertem Fahren, ortunabhängigem Zugang zu Dienstleistungen und Integration in intelligente Stadt- und Verkehrssysteme gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von 5GAA, auf LinkedIn und Twitter.

About the BMW Group

With its four brands BMW, MINI, Rolls-Royce and BMW Motorrad, the BMW Group is the world's leading premium manufacturer of automobiles and motorcycles and also provides premium financial and mobility services. The BMW Group production network comprises 30 production and assembly facilities in 14 countries; the company has a global sales network in more than 140 countries. In 2017, the BMW Group sold over 2,463,500 passenger vehicles and more than 164,000 motorcycles worldwide. The profit before tax in the financial year 2017 was EUR 10.655 billion on revenues amounting to EUR 98.678 billion. As of 31 December 2017, the BMW Group had a workforce of 129,932 employees. The success of the BMW Group has always been based on long-term thinking and responsible action. The company has therefore established ecological and social sustainability throughout the value chain, comprehensive product responsibility and a clear commitment to conserving resources as an integral part of its

strategy.

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

About Ford Motor Company

Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification, autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 202,000 people worldwide. For more information regarding Ford, its products and Ford

Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.

About Groupe PSA Groupe

PSA designs unique automotive experiences and delivers mobility solutions to meet all customer expectations. The Group has five car brands, Peugeot, Citroën, DS, Opel and Vauxhall and provides a wide array of mobility and smart services under the Free2Move brand. Its 'Push to Pass' strategic plan represents a first step towards the achievement of the Group's vision to be "a global carmaker with cutting-edge efficiency and a leading mobility provider sustaining lifetime customer relationships". An early innovator in the field of autonomous and connected cars, Groupe PSA is also involved in financing activities through Banque PSA Finance and in automotive equipment via Faurecia.

Find out more at groupe-psa.com/en

Media library: medialibrary.groupe-psa.com

@GroupePSA_EN

Über Qualcomm

Qualcomm erfindet bahnbrechende Technologien, die die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt und kommuniziert, verändern. Als wir das Telefon an das Internet anschlossen, begann die mobile Revolution. Heute sind unsere Erfindungen die Grundlage für lebensverändernde Produkte, Erfahrungen und Branchen. Während wir die Welt zu 5G führen, stellen wir uns diese nächste große Veränderung in der Mobilfunktechnologie vor, die eine neue Ära intelligenter, miteinander vernetzter Geräte anstößt und neue Möglichkeiten in vernetzten Autos, der Fernversorgung von Gesundheitsdiensten und dem IoT ermöglicht - einschließlich Smart City, Smart Home und Wearables. Qualcomm Incorporated umfasst dabei unser Lizenzgeschäft, QTL, und den überwiegenden Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben sowie alle unsere Produkte und Dienstleistungen, einschließlich des QCT-Halbleitergeschäfts. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Qualcomm, im OnQ-Blog, auf Twitter und auf Facebook.

About Savari

Savari seeks to make the world's roadways and vehicles automated and safer by deploying advanced wireless sensor technologies and software. Savari builds software and hardware sensor solutions for automotive car manufacturers, the automotive aftermarket and smart cities. The company pioneered V2X radio technology, which is crucial for vehicles to achieve Level 4 and Level 5 of automation. The technology allows vehicles to share data with other vehicles, traffic lights and smartphones. With more than 150 man-years of V2X learning and development and 15 million-plus miles per year of public testing, Savari is a leader in V2X technology. Savari is headquartered in Santa Clara, Calif., and has offices in Detroit, Mich., Munich, Germany, Seoul, Korea and Bengaluru, India. For more information, visit savari.net.

Qualcomm ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Andere Produkt- und Markennamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Der Chipsatz Qualcomm 9150 C-V2X ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

