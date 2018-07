Cannabis gibt's neu auch zum Kauen (FOTO)

Die Schweiz hat einen Cannabis-Kaugummi, der nicht berauscht und trotzdem wirkt. Entwickelt hat ihn das Schweizer Unternehmen Roelli Roelli. Seit Montag, 2. Juli 2018, ist er auf dem Markt.

«Wer ihn kaut, weiss, wie er wirkt», verspricht der neue Swiss Cannabis Gum. Tatsächlich sind in jedem Kaugummi fünf Milligramm des antioxidativen Wirkstoffes Cannabidiol, kurz CBD, enthalten. Eine Packung enthält 120 mg CBD, das entspricht in etwa sechs Gramm Hanf. Der Unterschied: Swiss Cannabis Gum ist nicht berauschend. Roelli Roelli sind die Ersten, die es geschafft haben, so viel Wirkstoff in einen Kaugummi zu packen und dabei legal zu bleiben.

CBD hat viele positive Eigenschaften. Die Substanz wirkt entspannend, schmerzlindernd, entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend, antipsychotisch und gegen Übelkeit. Ausserdem hat Cannabidiol als Antioxidans zellschützende Eigenschaften. CBD, das aus der Hanfpflanze gewonnen wird, erhält immer mehr Bedeutung. Zahlreiche Forschungen zeigen, dass Cannabidiol- und Cannabis-Produkte einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit leisten können. Entsprechend gibt es auch immer mehr Menschen, die CBD-Produkte als Nahrungsergänzung verstehen und sie zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens einnehmen. Eine medizinische Minimaldosis beläuft sich gemäss vielen Ärzten und Apothekern auf 15 bis 30 Milligramm pro Tag.

Swiss Cannabis Gum ist einfach zu dosieren und hat, anders als etwa Tinkturen, keinen bitteren Beigeschmack. Im Gegenteil: Er sorgt für einen frischen Atem und trägt zum Erhalt der natürlichen Mundflora bei.

Swiss Cannabis Gum ist vorerst exklusiv in Apotheken und Drogerien sowie im Online-Shop erhältlich. Das Produkt wurde zusammen mit der Schweizer Firma Medropharm kreiert, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von cannabinoidhaltigen Produkten spezialisiert hat und höchste Qualität im Umgang mit dem natürlichen, wertvollen Rohstoff garantiert.

roelli roelli confectionery ag ist spezialisiert auf individuelle Produktentwicklungen im Süsswarengeschäft und gehört zu den grössten Schweizer Exporteuren von Kaugummis und Bonbons. Neben Eigenmarkenentwicklungen für europäische Grossverteiler ist das Unternehmen insbesondere auch im Nischenmarkt tätig. Mit der Roelli Roelli Smart Division und Swiss Cannabis Gum als erste Entwicklung in diesem Bereich setzt sie ein bewusstes Zeichen im Bereich Kaugummi, der Mundpflege und Zusatznutzen vereint. Das Unternehmen wurde 1997 von den Brüdern Andreas und Kristofer Roelli gegründet. Davor leiteten sie ab 1988 das Familienunternehmen, das den Schweizer Vertrieb von Läkerol verantwortete, in dritter Generation.

