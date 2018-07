SMA Solutions kündigt OpCon 18.1-Version mit erweiterter SAP-Integration an

Houston (ots/PRNewswire) - SMA Solutions gibt die neueste Version ihrer Business- und IT-Automatisierungsplattform OpCon bekannt. OpCon ist eine Lösung für die Workload-Automatisierung, die die digitale Transformation vorantreibt. OpCon ist die führende IT-Prozessautomatisierungssoftware, die Menschen, Prozesse und Anwendungen auf allen wichtigen Betriebssystemen integriert.

Die Version OpCon 18.1, die erste neue Version für dieses Jahr, bietet interessante neue Funktionen und Highlights für den Enterprise Manager und Solution Manager. In dieser Version wird außerdem das völlig neue OpCon Vision SLA-Überwachungsdashboard vorgestellt. Enterprise Manager ist die primäre Schnittstelle zu OpCon, und diese Version enthält mehrere praxisnahe Funktionen, wie z. B. verbessertes Tagging von Aufgaben und Workflow-Management für mehrere Instanzen. Darüber hinaus wurden alle SAP-Bildschirme in der gesamten Schnittstelle an die neuen SAP-Zertifizierungsanforderungen angepasst. Kunden können SAP-Varianten erstellen, Interception-Profile vollständig verwalten und SAP Event Driven Automation konfigurieren.

Solution Manager, die Browser-Oberfläche von OpCon, wurde erweitert und bietet umfangreiche PERT-Diagramme für Anwender. Einige dieser Funktionen sind beispielsweise die Fähigkeit zur schnellen Suche nach Aufgaben, die Isolierung von Abhängigkeitsketten sowie gefilterte Ansichten, die mit anderen OpCon-Benutzern geteilt werden können.

OpCon Vision ist jetzt im Solution Manager verfügbar und bietet Geschäftsprozessansichten und Service Level Agreement (SLA)-Überwachung. Das aktive Dashboard zeigt eine relevante Zusammenfassung der Automatisierungsplattform über den Zustand der Geschäfts- und IT-Prozesse an. Wenn SLAs einem Risiko ausgesetzt sind, wird Vision aktiviert und weist OpCon an, automatisch Wiederherstellungsprozesse durchzuführen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.

