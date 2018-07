ÖWA Basic Juni 2018: „Heute“ Dachangebot auf Platz 1 aller Online-Angebote von Zeitungs-Nachrichtenwebsites

ÖWA Basic Juni 2018: Plus 26% - „Heute“ Dachangebot auf Platz 1 aller Online-Angebote von Zeitungs-Nachrichtenwebsites

Wien (OTS) - Die ÖWA Basic meldet für den Juni 5.053.008 Unique Clients (UC) für das Dachangebot von Heute.at. Damit gelingt es die Nummer-1-Position aller vergleichbaren Zeitungs-Nachrichtenwebsites Österreichs einzunehmen! Das ist ein Plus von 1.051.168 UC gegenüber dem Vorjahr.

Heute.at Dachangebot als einziges Printmedien-Angebot über der 5.000.000 Unique Client Schallmauer

Das Durchbrechen der 5 Mio. Schallmauer gelingt im Juni sonst keiner anderen vergleichbaren Zeitungs-Nachrichtenwebsite in Österreich. Hinter dem Nummer- 1-Platzierten Heute.at Dachangebot, reiht sich mit 4.983.338 das Angebot von oe24-Netzwerk und mit 4.740.787 das Der Standard.at Network ein.

Zum Dachangebot von Heute.at zählen das moderne Nachrichtenportal „heute.at“, das sich gegenüber dem Vorjahr um über 1-Mio. auf nun 3.004.034 Unique Clients steigert und das größte österreichische Gesundheitsportal „netdoktor.at“ für das 2.424.503 Unique Clients ausgewiesen werden.

„Heute“ Print und Online - immer ein Erfolg

„'Heute' ist mit täglich 938.000 die Nummer-1 Gratis-Tageszeitung in Österreich. Wir freuen uns nun mit über 5 Mio. Unique Clients auch unter den Online Angeboten der Zeitungs-Nachrichtenwebsite die Spitzenstellung einzunehmen“ äußert sich Geschäftsführer Wolfgang Jansky über den Erfolg.

„Die neuen ÖWA-Zahlen beweisen: 'Heute.at' setzt auf die Themen, die in Österreich interessieren. Unsere LIVE-Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, mit der schnellsten Sportredaktion des Landes, hat maßgeblich zu diesem Erfolg geführt. Wir arbeiten weiter konsequent am Ausbau unseres Online-Angebots“, kündigt die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Digitale Strategie, Mag. Maria Jelenko-Benedikt an.

Quelle: ÖWA Basic 7/2018; 7/2017

