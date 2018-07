Top US-Investor Steven F. Mayer steigt als Aktionär bei Syntellix ein und wird Mitglied des Aufsichtsrates

Hannover (ots) - Wichtiger Schritt für die Expansionsstrategie des Unternehmens in Nordamerika - Der Investorenkreis der Syntellix AG erstreckt sich nun von Los Angeles bis Singapur

Die Syntellix AG, die als schnell wachsender und innovativer Medizintechnik-Hersteller derzeit mit MAGNEZIX®, ihrer patentierten Magnesiumtechnologie, die Innovationen aus Materialwissenschaften und Biomedizintechnik vereint, im Begriff ist, den Weltmarkt für orthopädische Implantate zu revolutionieren bzw. neu zu definieren, gab heute bekannt, dass der bekannte US-Private-Equity-Investor Steven F. Mayer neuer Aktionär der Gesellschaft ist. Zusätzlich zu seiner Rolle als Investor hat Herr Mayer zugestimmt, in den Aufsichtsrat des Unternehmens einzutreten. Syntellix-Produkte verfügen aktuell über Produkt-Zulassungen bzw. Produkt-Registrierungen in rund 50 Ländern (einschließlich der EU), und die Syntellix AG bereitet ihren Börsengang vor, um das enorme Marktpotenzial ihrer Technologie nicht nur in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern auch in den Feldern der Neurochirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, dentalen Implantologie und anderen medizinischen Anwendungen weiter auszuschöpfen.

Bis vor kurzem war Steven F. Mayer Senior Managing Director, Co-Leiter von Global Private Equity und Vorsitzender des Investment Committee von Cerberus Capital Management, L.P., einer der weltweit führenden privaten Investmentfirmen mit einem verwalteten Kapital von ca. 34 Milliarden US-Dollar (ca. 29,5 Milliarden Euro). Mayer, der mehr als 20 Jahre Erfahrung bei Private-Equity-Investments in einer Vielzahl von Branchen besitzt, ist in zahlreichen Verwaltungsräten (oder ähnlichen Führungsgremien) der öffentlichen und privaten Gesundheitsversorgung und anderer Unternehmen tätig gewesen. Er ist Absolvent der Princeton University und der Harvard Law School.

Syntellix-CEO, Gründer und Hauptaktionär Prof. Dr. Utz Claassen erklärte: "Wir freuen uns, Herrn Mayer als Aktionär und zukünftiges Mitglied des Aufsichtsrates begrüßen zu können. Es ist für uns eine Freude und Ehre zugleich, dass ein Experte von Weltruf mit seiner Erfahrung und Reputation uns hilft, das einzigartige Potenzial unserer Innovationen zum Nutzen von Patienten, Ärzten und Gesundheitssystemen auf der ganzen Welt weiter zu entwickeln. Syntellix-Produkte wurden bereits erfolgreich in Tausenden von Operationen eingesetzt, und die einzigartigen Eigenschaften unserer Produkte können zu besseren chirurgischen Ergebnissen, weniger Folgeoperationen und wesentlich geringeren Kosten für die Kostenträger führen. Herr Mayer stößt genau zur richtigen Zeit zu uns, da seine strategische sowie auch Kapitalmarktexpertise in Verbindung mit der operativen und finanziellen Stringenz, die er in den Aufsichtsrat einbringen wird, Syntellix einen bedeutenden Mehrwert bringen können, während wir den Börsengang vorbereiten und unsere rasche Expansion weiter fortsetzen."

Über Syntellix:

Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in einer aktuellen Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.

Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurde bereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017 und die Auszeichnung zum "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland. Syntellix-Gründer Utz Claassen selbst wurde aus den Händen von EU-Kommissar Günther Oettinger mit dem Preis als "Innovativster Unternehmer international 2016" ausgezeichnet, nicht zuletzt für seine Arbeit für Syntellix.

Rückfragen & Kontakt:

Syntellix AG

Caroline Meyer-Maltseva

Aegidientorplatz 2a

30159 Hannover

Telefon: 0511 270413-50

maltseva @ syntellix.com

www.syntellix.com