DER VORNAME

Ab 18. Oktober 2018 im Kino (FOTO)

München (ots) - Mit DER VORNAME inszeniert Erfolgsregisseur Sönke Wortmann ein Abendessen im Freundes- und Familienkreis, das zum handfesten Streit über Kindererziehung, Jugendfreundschaften und Liebesbeziehungen ausartet. Eine amüsant-entlarvende Gesellschaftskomödie mit deutscher Star-Besetzung: Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi und Janina Uhse spielen die Hauptrollen. In einer Nebenrolle ist Iris Berben zu sehen. Constantin Film startet DER VORNAME am 18. Oktober in den deutschen Kinos.

Link zum Trailer: https://youtu.be/qfzO0ZSRwBg

Inhalt: Es hätte ein wunderbares Abendessen werden können, zu dem Stephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau Elisabeth (Caroline Peters) in ihr Bonner Haus eingeladen haben. Doch als Thomas (Florian David Fitz) verkündet, dass er und seine schwangere Freundin Anna (Janina Uhse) ihren Sohn Adolf nennen wollen, bleibt den Gastgebern und dem Familienfreund René (Justus von Dohnányi) bereits die Vorspeise im Hals stecken. Man faucht einander Wahrheiten ins Gesicht, die zugunsten eines harmonischen Zusammenseins besser ungesagt geblieben wären. Starke Egos geraten aneinander, Eitelkeiten werden ausgespielt und der Abend eskaliert: Die Diskussion über falsche und richtige Vornamen geht in ein Psychospiel über, bei dem die schlimmsten Jugendsünden und die größten Geheimnisse aller Gäste lustvoll serviert werden.

Sönke Wortmann ("Frau Müller muss weg", "Die Päpstin") führte bei DER VORNAME Regie, nach dem gleichnamigen französischen Bühnenhit "Le Prénom" von Alexandre de la Patellière und Matthieu Delaporte. Produzenten sind Tom Spieß und Marc Conrad. Executive Producer ist Martin Moszkowicz.

DER VORNAME ist eine Constantin Film Produktion und wurde gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, der Filmförderungsanstalt (FFA), dem FilmFörderFonds Bayern (FFF) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

Darsteller: Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline

Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse und Iris Berben

Produzenten: Tom Spieß, Marc Conrad

Executive Producer: Martin Moszkowicz

Herstellungsleitung: Christine Rothe

Drehbuch: Claudius Pläging nach dem Theaterstück "Le Prénom" von

Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte

Regie: Sönke Wortmann

