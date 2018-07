Die Fußball-WM im ORF: Zweites Halbfinale England – Kroatien

Am 11. Juli ab 19.15 Uhr in ORF eins, „WM-Club“ mit Mirko Slomka, Marinko Koljanin und Stefan Schwab

Wien (OTS) - Im zweiten Halbfinale der Fußball-WM 2018 in Russland treffen am Mittwoch, dem 11. Juli 2018, ab 19.15 Uhr in ORF eins in Moskau England und Kroatien aufeinander. Für Kane und Co. geht es um die Chance auf den zweiten Weltmeistertitel nach 1966, für die Kroaten ist es das zweite Halbfinale nach 1998 – damals verlor man gegen den späteren Weltmeister Frankreich. Im ORF-„WM-Studio“ analysieren Herbert Prohaska und Roman Mählich. ORF-Gastgeber ist Rainer Pariasek.

Kristina Inhof und Christian Diendorfer bitten danach ab 22.15 Uhr wieder in den „WM-Club“. Gäste sind diesmal der deutsche Kulttrainer Mirko Slomka, Ex-Salzburg-Torhüter Marinko Koljanin und Teamspieler Stefan Schwab.

